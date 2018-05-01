Чеченский мастер показал самый острый нож в мире

8 бутылок воды разрезается одним ударом — ваш домашний нож на кухне с одной то не справится!

Насколько острым может быть нож? Очевидцы рассказывают разные вещи. Кто-то говорит, что ножом можно резать гвозди, кто-то рассказывает про толстую пачку бумаг или дерево. Этот мастер показал свое умение на деле — его нож настолько острый, что может с легкостью разрезать 8 пластиковых бутылок с водой одним движением.

Секрет заточки лезвия остался в тайне за кадром. Кто знает, может он им поделится в следующих видео.