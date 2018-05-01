Как избавить обувь от неприятного запаха пота

Неприятный запах, идущий от обуви, может запросто подпортить настроение окружающим, а вместе с ним и вашу репутацию. Ведь мало кому понравится едкий «букет», источаемый даже самыми трендовыми кедами или туфлями. В летнее время эта проблема наиболее актуальна, особенно для тех, кто предпочитает носить закрытую обувь. А ведь отталкивающий душок — это не только испытание для обоняния, но и признак размножающихся бактерий, которые запросто могут стать причиной грибкового заболевания! Пора разобраться, что нужно сделать, чтобы устранить нежелательный запах и всегда держать обувь в чистоте.

Почему появляется запах?

Как правило, причина неприятного запаха обуви — это повышенное потоотделение у ее хозяина. Ноги интенсивно потеют при долгой ходьбе или в жаркую погоду — таким образом в нашем организме происходит охлаждение перегруженных мышц. Пот на 98% состоит из воды и на 2% из солей, кислот, микроэлементов, гормонов, холестерина. Сами по себе эти составляющие запаха не имеют, но во влажной среде становятся добычей бактерий, разлагаются и источают зловоние, которое распространяется на носки и обувь.

Нетрудно догадаться, что бороться с нежелательным запахом нужно двумя путями: тщательно следить за гигиеной ног и вовремя чистить обувь.

Держите ноги в чистоте

Как бы это банально ни звучало, но ноги надо мыть с мылом и мочалкой как минимум один раз в день.

Как бы это банально ни звучало, но ноги надо мыть с мылом и мочалкой как минимум один раз в день, а после насухо вытирать полотенцем, особенно между пальцами. Если ступни слишком потливые, то после купания лучше всего обработать их салициловой присыпкой, тальком для ног или дезодорантом — эти средства помогут уничтожить оставшиеся бактерии. Для профилактики потоотделения полезно делать ножные ванночки с чаем, корой дуба, лимонной кислотой или содой.

Не только физические нагрузки, но и стрессовая обстановка может влиять на потливость ног — наши ступни потеют так же, как и подмышки, только мы меньше это замечаем. Вспотев, мы спешим принять душ и сменить одежду. Точно так же нужно поступать и с ногами: по возможности скорее вымыть их и переобуться. Да и вообще стоит почаще менять обувь и носки, держать на работе сменную пару туфель и колготки, не ходить целый день в помещении в сапогах.

Если никакие домашние средства не помогают избавиться от потливости ног, то стоит обратиться к врачу за назначением препаратов. К тому же неприятный запах ног может быть признаком уже приобретенного грибкового заболевания.

Как избавить обувь от запаха пота?

Когда обувь уже пропитана зловониями, то одними гигиеническими процедурами не справиться с проблемой — нужно провести очистку и устранить имеющийся запах. Первым делом замените старые стельки — они наиболее подвержены поражению бактериями. Некоторые виды обуви, например, кроссовки и кеды, можно смело постирать в машинке или тазике. Более капризные экземпляры тщательно вытрите снаружи и изнутри влажной тряпкой.

Если запах слишком сильный и простое мытье не помогает, оставьте в обуви на некоторое время смоченную в уксусе вату. Попробуйте аккуратно протереть обувь изнутри перекисью водорода, марганцовкой или формидроном. В случае особо стойкого душка прямо залейте перекись внутрь ботинка, а когда раствор перестанет пузыриться, вылейте его и просушите обувь. Зеленый чай имеет гомеопатические свойства, поэтому избавляет башмаки от микроорганизмов. Положите внутрь несколько пакетиков или залейте заварку на некоторое время. После всех этих «мокрых» процедур не забудьте хорошенько просушить вашу обувку.

Некоторые виды обуви, например, кроссовки и кеды, можно смело постирать в машинке или тазике.

Те, кто не боится сложностей, могут опрыскать обувь нашатырным спиртом. Желательно делать это вне дома (например, на балконе) или хотя бы вблизи открытого окна. Нашатырь выветрится через несколько часов и унесет с собой неприятный запах. Еще один изощренный способ — надеть старые носки, пропитанные спиртом или водкой, надеть на них зловонную пару и ходить так до полного высыхания.

Если вы не любите разводить сырость, то можете попробовать сухие способы избавления от нежелательного запаха. Насыпьте внутрь обуви муку, детскую присыпку, морскую соль или растолченный активированный уголь, оставьте на пару часов, а после тщательно пропылесосьте. Вместо этих средств внутрь обуви можно насыпать соду и оставить до утра, но имейте в виду, что этот рецепт не годится для черной кожаной обуви.

Бактерии, вызывающие зловоние, можно уничтожить вымораживанием. Поместите пару обуви в полиэтиленовом пакете на ночь в морозилку, а в зимнее время вынесите на балкон. Правда, для некоторых видов обуви, например, лаковой, эта процедура может оказаться губительной. К тому же не стоит сразу же надевать пару, вынутую из холодильника, надо дать ей прогреться до комнатной температуры.

Для устранения отталкивающего запаха в магазине можно купить специальные дезинфекторы и аэрозольные дезодоранты. С вечера брызните ими пару раз внутрь обуви, стараясь не попадать на внешнюю поверхность, к утру все просохнет, и вы сможете надеть обувь.

Правильный уход за обувью

Когда досадный запах устранен, важно поддерживать чистоту обуви, чтобы он не появился снова. Снятые сапоги или туфли оставляйте открытыми, чтобы они успевали освежиться и подсохнуть до следующей носки. Не надевайте одну и ту же пару каждый день — дайте ей немного времени для проветривания. Не засовывайте носки в кроссовки и не прячьте обувь в коробку сразу после носки.

Не надевайте одну и ту же пару каждый день — дайте ей немного времени для проветривания.

Демисезонную и зимнюю обувь покрывайте защитными и водоотталкивающими средствами, чтобы уберечь ее от промокания. Если ваши ноги сильно потеют или вы попали под дождь, используйте электрическую сушку с ионизатором. При отсутствии специального устройства обувь вполне можно высушить с помощью газеты. Поплотнее набейте туфли и меняйте бумагу каждый час, до полного высыхания.

Регулярно мойте обувь или хотя бы протирайте изнутри влажной тряпкой. Смазывайте внешнюю поверхность средствами по уходу за обувью. Время от времени заменяйте старые стельки на новые. Старайтесь носить носки из натуральных материалов. Синтетика (в том числе и капроновые колготки) только усиливает запах пота.

Используйте съемные стельки из натуральных материалов, регулярно вынимайте их, проветривайте и стирайте, чтобы не дать бактериям прижиться и размножаться в вашей обуви. С этой проблемой хорошо справляются специальные дезодорирующие стельки. Они изготовлены из картона, обработанного антибактериальными веществами, и тоже требуют ежедневной просушки и проветривания.

Важно не только правильно и регулярно ухаживать за туфлями, сапогами или босоножками, но и держать в чистоте шкафчик для обуви. Не забудьте положить внутрь сухие пахучие средства-отдушки, которые окончательно устранят остатки неприятного запаха.