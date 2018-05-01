В Петербурге разработан проект разделочной доски, закрепляющей продукты

Проект разделочной доски, которой можно легко пользоваться одной рукой, разработан в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Университета ИТМО.

Проект выпускницы вуза Надежды Абдуллиной стал лучшим на конкурсе Lexus Design Award 2018 Russia Тор Choice. На доске можно создать индивидуальную ложбинку под любой объект. Продукты в таких ложбинках закреплены и их можно резать одной рукой. Также на доске можно закрепить разные предметы, например, консервные банки.

Доска состоит их нескольких слоев. Первый сделан из силикона, следующий слой — доска с моторчиком, отсасывающим воздух. Сверху используется кевларовая ткань, которая не дает порезать силикон ножом. Сейчас разработка существует на уровне визуального прототипа.

Такая доска может быть полезна людям с ограниченными возможностями, мамам, которые держат на руках маленьких детей, или любителям поговорить по телефону во время приготовления еды. У разработчиков уже появились первые заказы и есть выход на массово-серийное производство в Китае на пять-шесть тысяч изделий.