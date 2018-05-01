Владимир Ухин: как сложилась судьба дяди Володи из \"Спокойки\"

Владимир Ухин или, как называла его вся советская детвора, дядя Володя навсегда остался в истории как первый ведущий передачи «Спокойной ночи, малыши!». В этой роли он пребывал более 30-ти лет. Кроме того Ухин фигурировал и во множестве других программ и даже привел на телевидение знаменитого Юрия Сенкевича . А между тем всего этого могло бы и не быть: в юности Владимир Иванович собирался пойти совсем иным путем.

Как Ухин превратился в дядю Володю?

Владимир Иванович Ухин был уроженцем города Омска. Родители Володи никогда не имели никакого отношения ни к телевидению, ни даже к эстраде. Мать по образованию была бухгалтером, а отец возглавлял омский сельскохозяйственный институт. Поэтому неудивительно, что, закончив школу, молодой человек поступил в вышеозначенный вуз. Наверное, Владимир пошел бы по стопам Ухина-старшего, если бы на 3-ем курсе вдруг не понял, что большую совершил ошибку, подав документы в отцовский институт. Он быстро черкнул заявление с просьбой его отчислить и уехал в Москву.

В столице Владимир учился в студии при театре эстрады, а затем и в ГИТИСе. Ухину было за 30-ть, когда он впервые оказался на телевидении. Его приняли туда в качестве диктора. Программа «Спокойной ночи, малыши!» появилась только через 4 года, в 1964 году. Когда объявили конкурс на место ведущего новой передачи, Владимир Иванович решил попробовать. Он понравился комиссии и его взяли. Так Ухин превратился в дядю Володю и оставался им долгие 30 с лишним лет.

Кино, Япония и «Клуб путешественников»

Однако единственной телепрограммой деятельность Владимира Ухина вовсе не ограничивалась. Будучи профессиональным артистом, он снялся в нескольких художественных фильмах, один из которых до сих пор любят и помнят многие дети и взрослые. Это картина «Большое космическое путешествие». В нем Ухин сыграл сотрудника ЦУПа.

Кроме того Владимир Иванович вел не только «Спокойной ночи, малыши!», но и другие передачи, например, «Сельский час» и «Веселые нотки». Больше 2-х лет Ухин жил и работал в Японии. На японских голубых экранах он выступал в качестве ведущего программы «Говорить по-русски». Даже сегодня русский язык является одним из самых популярных иностранных языков в стране восходящего солнца. Он снискал там такое уважение после полета Юрия Гагарина . Тогда японские ученые сразу принялись наводить мосты с советскими умами.

Обязано советское телевидение Ухину и за Юрия Сенкевича, который много лет вел «Клуб путешественников». Ведь Сенкевича привел туда чуть ли не за руку именно Владимир Иванович.

Отец в 62 года

До начала 90-х годов дядя Володя оставался постоянным и бессменным ведущим «Спокойной ночи, малыши!», а после еще 3 года с концертными номерами колесил вместе со своими кукольным коллегами по всей стране.

Что касается личной жизни Владимира Ивановича, то с первой супругой брак не сложился. Настоящее счастье он обрел тогда, когда уже был немолод. Вторая жена была намного младше Ухина, но разница в возрасте не оказалась помехой для семейного благополучия. В 1992 году на свет появился сын, которого новоиспеченные родители назвали Иваном. Тогда дяде Володе исполнилось 62 года.

В 10-летнем возрасте Ваня потерял отца. До этого Ухин перенес несколько инсультов, последний удар стал смертельным. В апреле 2012 года его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.