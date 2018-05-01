16-летняя жительница Нижнего Тагила сбежала из дома в Екатеринбург

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 16-летнюю Анну Шуцкую.

19 апреля ученица школы №12 сбежала из дома по улице Красноармейской. Полицейские предполагают, что девочка может находиться в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба УМВД Нижнего Тагила, школьница состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за самовольные уходы. Девочку воспитывает мама.

— Она выходила на связь с мамой, обещала ей вернуться. Сказала, что подрабатывает в одном из магазинов в Екатеринбурге. Сейчас телефон подростка выключен, однако она бывает на своей странице в социальных сетях, — пресс-служба УМВД Нижнего Тагила.

Рост Анны Шуцкой 160 см, волосы длинные темно-русые, глаза карие. Одета была в темно-синие джинсы, салатовую куртку с капюшоном, серые кроссовки. С собой носит синюю сумку.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки звонить в дежурную часть отдела полиции №16 по номеру: 8 (3435) 97-64-02. К поискам также подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-965-513-31-37.