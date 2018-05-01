Ещё
16-летняя жительница Нижнего Тагила сбежала из дома в Екатеринбург
Далее:
Читайте также:
Ещё

16-летняя жительница Нижнего Тагила сбежала из дома в Екатеринбург 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Полиция Нижнего Тагила разыскивает 16-летнюю Анну Шуцкую.
19 апреля ученица школы №12 сбежала из дома по улице Красноармейской. Полицейские предполагают, что девочка может находиться в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба УМВД Нижнего Тагила, школьница состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за самовольные уходы. Девочку воспитывает мама.
— Она выходила на связь с мамой, обещала ей вернуться. Сказала, что подрабатывает в одном из магазинов в Екатеринбурге. Сейчас телефон подростка выключен, однако она бывает на своей странице в социальных сетях, — пресс-служба УМВД Нижнего Тагила.
Рост Анны Шуцкой 160 см, волосы длинные темно-русые, глаза карие. Одета была в темно-синие джинсы, салатовую куртку с капюшоном, серые кроссовки. С собой носит синюю сумку.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки звонить в дежурную часть отдела полиции №16 по номеру: 8 (3435) 97-64-02. К поискам также подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»: 8-965-513-31-37.
Уральский меридиан: последние новости
УрФО: голодная старость, сбежавшая свиномама и птицы-пьянчужки УрФО: слово на букву «м», хитрая псевдомодель и Тура-студентка Сокровенный дар людей в погонах с большим сердцем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях101
Минская учительница покорила Сеть телом топ-модели14
Опять за старое: Глюкоза выставила соски179
Как два мячика: Квитко показала вид сзади52
Блогер показала, как выглядит на самом деле
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение