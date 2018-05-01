Мужчина рожден, чтобы быть предпринимателем

Возможно, ты не раз становился участником спора о том, представители какого пола являются лучшими предпринимателями. У каждого существует свое мнение на этот счет, основанное на жизненном опыте. В любом случае, если рассматривать предпринимателя как человека, обладающего определенными врожденными или приобретенными качествами, то его талант может одинаково успешно быть заложен как в мужчине, так и в женщине. Одним из таких ключевых качеств является трудолюбие. Эта черта может быть у любого человека, но она требует долгой выработки и является скорее приобретенной. Но у каждого из нас есть врожденные свойства, служащие краеугольным камнем нашего характера и способные помочь нам достичь успеха. Для этого достаточно дать возможность им выйти наружу. Мы попытаемся объяснить, почему мужчина на природном, врожденном уровне предрасположен к тому, чтобы быть предпринимателем.

Мужчина вынужден добиваться успеха

В каждом мужчине природой заложен дух конкурентной борьбы, соперничества, который вынуждает идти к победе. Поражение для нас неприемлемо из-за непоколебимой гордости, созревающей по мере взросления. Проигрыш (пусть неформальный, но духовный), когда ты понимаешь, что мог бы сделать лучше, но не сделал, такой проигрыш является тяжким бременем для непомерного самолюбия, сбросить которое можно, преодолев новую трудность. К тому же мужчине присуща природная тяга к риску, без которого трудно представить любое начинание. Как перестать бояться рисковать? Масло в огонь подливает спорт — занятие, которое сопровождает парня с самого детства. Спорту присуща конкуренция как критерий оценки качества. Проще говоря, в спорте лучший тот, кто оставляет своих соперников позади. Он также прививает человеку идею важности победы и достижения высшего результата. Спорт имеет общую тенденцию с бизнесом, определяющую победу как совокупность пережитых неудач и падений, после которых, благодаря упорным тренировкам, ты поднимаешься и приходишь к успеху. Спорт учит тому, что победа во всех аспектах выражается настойчивостью и трудолюбием, нивелируя случайный фактор как основной.

В определенный момент многие мужчины понимают, что серьезный мотивационный импульс возникает с появлением в их жизни женщины. Конечно, есть много успешных мужчин, которые никогда не связывали себя узами брака и их жизненный вектор был всегда направлен в сторону профессиональной деятельности. Деньги и карьерный успех также могут быть главной мотивацией. Но это предпосылки другого рода, о которых мы писали выше. Но именно семья как катализатор движения имеет важный характер, связанный с физиологической потребностью мужчины брать ответственность за других. Функция защитника и покровителя не позволяет главе семьи отступать и сдаваться. Его слово — закон, а от действий зависит благополучие близких ему людей. При этом женщина, находящаяся рядом, может быть не только источником вдохновения, но и надежным партнером, с которым можно разделить профессиональные обязательства. Почему деньги не лучшая мотивация?

У мужчины есть необходимый опыт