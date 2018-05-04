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Анна Курникова показала, как выглядела на последних сроках беременности
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Анна Курникова показала, как выглядела на последних сроках беременности 

Letidor.ru 38 минут назад
Фото: Letidor.ru
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас недавно впервые стали родителями. На свет появилось сразу два малыша — мальчик Николас и девочка Люси. Новость оказалась настоящим сюрпризом для поклонников пары, поскольку скрывать предстоящее пополнение знаменитостям успешно удавалось вплоть до появления детей на свет. Посел их секрет был раскрыт, да и они сами с радостью начали делиться счастьем в социальных сетях.
Так, несколько часов назад Анна Курникова решила впервые поделиться фото, на котором видно ее округлившийся во время беременности живот. Снимок был сделан на 37 неделе вынашивания детей, а значит, незадолго до родов.
Многие подписчики отметили прекрасную внешность Анны, которая даже в конце беременности действительно выглядела замечательно. «Красотка!», «Ого — шпильки и живот», «Красотка, как всегда в форме, даже при беременности», «Такой каблук высокий на 37 неделе🙈», «Анна, красотка, даже на таком сроке выглядит очень подтянуто», — можно прочесть в комментариях. Некоторые, не обратив внимание на подпись, даже подумали, что спортсменка беременна вновь. Однако, конечно, она поделилась старой фотографией.
Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас начали встречаться еще в 2001 году. В СМИ не раз появлялись слухи об их свадьбе, но они каждый раз упорно опровергали эту информацию. Зато теперь точно известно о пополнении в их семье.
Кстати, Анна и Энрике потратили около 600 тысяч долларов США ради того, чтобы сделать дом и окрестности безопасными для малышей. Они окружили территорию дома 5-метровой стеной, построили ограждение вокруг бассейна, возвели еще один двухэтажный дом и обезопасили буквально каждый клочок земли, окружающий их жилище.
Добавим, что сегодня Анна Курникова активно старается восстановить идеальную фигуру. В Instagram бывшая теннисистка показывает, как занимается спортом.
Фото: Instagram @annakournikova
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