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В Сети бурно обсуждают «беременное» фото Анны Курниковой
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В Сети бурно обсуждают «беременное» фото Анны Курниковой 

Passion.ru 43 минуты назад
Фото: Passion.ru
Российская теннисистка Анна Курникова и известный певец Энрике Иглесиас впервые стали родителями в декабре прошлого года. У пары родились близнецы Николас и Люси. При этом даже преданные фанаты не знали о беременности, и у многих появились предположения, что влюбленные прибегли к услугам суррогатной матери.
Анна попыталась развеять эти слухи, опубликовав «беременное» фото на 37-й неделе срока. Однако самые упорные фолловеры спортсменки все равно посчитали, что ее живот был слишком маленьким для двойни: «Если и сама, то это точно не 37-я неделя. Для двоих слишком маленький живот», «Тридцать седьмая неделя, да и еще там двойня! Не, не может быть, какое-то крохотное пузико!».
Впрочем, большинство подписчиков Курниковой лишь обрадовалось, увидев этот архивный снимок, отметив при этом, что Анне не стоило ничего доказывать хейтерам. А вы как считаете, сама ли Анна Курникова вынашивала малышей?
Фото: Instagram
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