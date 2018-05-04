В Сети бурно обсуждают «беременное» фото Анны Курниковой

Российская теннисистка Анна Курникова и известный певец Энрике Иглесиас впервые стали родителями в декабре прошлого года. У пары родились близнецы Николас и Люси. При этом даже преданные фанаты не знали о беременности, и у многих появились предположения, что влюбленные прибегли к услугам суррогатной матери.

Анна попыталась развеять эти слухи, опубликовав «беременное» фото на 37-й неделе срока. Однако самые упорные фолловеры спортсменки все равно посчитали, что ее живот был слишком маленьким для двойни: «Если и сама, то это точно не 37-я неделя. Для двоих слишком маленький живот», «Тридцать седьмая неделя, да и еще там двойня! Не, не может быть, какое-то крохотное пузико!».

Впрочем, большинство подписчиков Курниковой лишь обрадовалось, увидев этот архивный снимок, отметив при этом, что Анне не стоило ничего доказывать хейтерам. А вы как считаете, сама ли Анна Курникова вынашивала малышей?

Фото: Instagram