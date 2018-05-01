21-летняя Белла Хадид прячет свой целлюлит за объемными шортами

И все-таки чуда не случилось. Любительница фастфуда Белла Хадид часто делится в разделе Stories Instagram своими плотными обедами и ужинами, которые включают в себя пиццы, бургеры и картошку фри. И пока поклонники разгадывали секрет, как же эта вредная еда не отражается на фигуре Беллы, сама модель уверяла: она много трудится в спортзале, чтобы потом блистать в откровенных съемках для глянца и гулять по подиуму в нижнем белье. Но вот камеры папарацци говорят о другом: фастфуд все-таки не прошел бесследно. Сейчас Хадид вместе с Хейли Болдуин отдыхает в Майами. Фотографы сделали несколько снимков модели с яхты. На одних фотографиях четко видны ямочки на бедах Беллы, на других снимках модель специально принимает такие позы, чтобы скрыть свои несовершества. Но даже на этих кадрах можно разглядеть и целлюлит, и слишком полные для модели бедра.

Видимо, зная о своем целлюлите, Белла пытатся его скрыть от посторонних глаз, надевая длинные белые шорты. Но, к слову, даже апельсиновая корка не останавливает Хадид от поедания вредной еды. Несколько часов назад в ее Instagram снова появилось фото с бургером.

Неужели Белла не боится лишиться выгодных контрактов из-за своей пагубной привычки есть фастуд?

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Фото:East News, Global Look Press