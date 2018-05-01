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Русская бабушка ездит по Байкалу на коньках времен Великой отечественной войны
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Русская бабушка ездит по Байкалу на коньках времен Великой отечественной войны 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Зимой, когда температуры опускаются до минус 50° C, 76-летняя Любовь Мореходова, надев коньки, сделанные ее отцом в годы Великой отечественной войны, пересекает озеро Байкал, самое большое и древнее озеро планеты.
Любовь Николаевна родилась в селе Шара-Тогот, расположенном на берегу Байкала, и с семи лет катается на коньках по этому огромному озеру. Для нее проходить на коньках длинные расстояния по льду, который сковывает Байкал на пять долгих месяцев в году, — обычное дело. Так она привозит из города покупки или навещает скотину на своей ферме.
Будучи уже в пенсионном возрасте, Любовь Николаевна, бывший инженер-технолог на заводе имени Куйбышева, расположенном под Иркутском, по-прежнему по горло занята делом. И она счастлива, ухаживая за небольшим хозяйством, состоящим из коров, быков, телят, собак, кота, нескольких куриц и петухов.
Каждый день она просыпается в полшестого утра, чтобы покормить скотину, отвести ее на пастбище и разжечь печь. После смерти мужа в 2011 году родные Любови предложили ей переехать в город, но она предпочла остаться жить у озера. С семьей, детьми и внуками она видится каждое лето, когда они приезжают навестить ее.
Коньки 1943 года
«Здесь мне не страшно, здесь я даже не знаю, чего я должна бояться», — говорит женщина, на которую неожиданно свалилась всероссийская известность: ее знакомый снял ролик на телефон и выложил в соцсети. Один из федеральных каналов приглашает ее на передачу в Москву, но она отклоняет все приглашения, потому что очень занята.
Любовь Мореходова стала настоящей русской интернет-сенсацией после того, как ее знакомый Алексей Васков снял и опубликовал видео, как она пересекает на своих коньках Байкал.
Ее отец, Николай, был лесничим, а мать, Фиона, заботилась о доме и семерых детях, сообщает издание «Сибирское время». По словам самой Любови Николаевны, она с раннего детства привыкла проходить большие расстояния на коньках.
Она использует коньки, сделанные ее отцом еще в 1943 году: лезвие железной пилы разрезалось, и вставлялось в деревяшки, которые привязываются веревкой к валенкам. «А на ботинках мне не нравится — и болтаются они, и ноги в них мерзнут. Валенки-то теплые», — говорит пенсионерка.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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