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Живот этой беременной модели шокировал весь Интернет!
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Живот этой беременной модели шокировал весь Интернет! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Многие абсолютно уверены в том, что беременность плохо отражается на женской фигуре. Но австралийской модели Шонтель Дункан удалось опровергнуть этот миф! Она выглядит просто удивительно, но все-таки это скорее исключение из правила.
Шонтель постоянно публикует свои фото в Instagram, на которых прекрасно видно ее превосходную физическую форму. Женщина продолжает свои тренировки и не собирается их бросать даже на последних месяцах. Видя это, многие начинают переживать за здоровье ее ребенка, но модель уверяет, что с ним все в порядке. На 7 месяце будущая мама написала, что тренировки все еще приносят ей удовольствие.
Всем, кто не одобряет ее образ жизни, Шонтель отвечает, что беременность может выглядеть по-разному, и это нормально. Но вы только посмотрите на этот снимок девушки с ее беременной подругой! Разница поражает, а ведь у них почти одинаковый срок!
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