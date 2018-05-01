Живот этой беременной модели шокировал весь Интернет!

Многие абсолютно уверены в том, что беременность плохо отражается на женской фигуре. Но австралийской модели Шонтель Дункан удалось опровергнуть этот миф! Она выглядит просто удивительно, но все-таки это скорее исключение из правила.

Шонтель постоянно публикует свои фото в Instagram, на которых прекрасно видно ее превосходную физическую форму. Женщина продолжает свои тренировки и не собирается их бросать даже на последних месяцах. Видя это, многие начинают переживать за здоровье ее ребенка, но модель уверяет, что с ним все в порядке. На 7 месяце будущая мама написала, что тренировки все еще приносят ей удовольствие.

Всем, кто не одобряет ее образ жизни, Шонтель отвечает, что беременность может выглядеть по-разному, и это нормально. Но вы только посмотрите на этот снимок девушки с ее беременной подругой! Разница поражает, а ведь у них почти одинаковый срок!