«Теперь слухи пойдут»: Полина Гагарина поделилась откровенным фото с Аланом Бадоевым

Знаменитостям не привыкать к тому, что за каждым их шагом с пристрастием наблюдают тысячи поклонников. А уж если публичная персона решится совершить необычный поступок, можно быть уверенным, что он не ускользнет от пристального внимания публики. Именно так и произошло с Полиной Гагариной , опубликовавшей неоднозначную фотографию.

На странице певицы в социальной сети появилось спорное фото, на котором она прилегла на расстеленных на полу одеялах в компании клипмейкера и продюсера Алана Бадоева. При этом видно, что Гагарина одета в нижнее белье и небрежно прикрыта курткой. «В постели с Аланом Бадоевым», — неосмотрительно подписала фото Полина, вызвал волну домыслов в свой адрес. Конечно же, Гагарина уточнила, что это кадр совместной работы над новым клипом на песню «Выше головы», но все равно закрыла возможность комментировать фото. Однако поклонники не растерялись, и отправились выразить свое мнение в аккаунт Алана, тем более, что и там появился аналогичный снимок с подписью «В постели с Полиной Гагариной»..

Отрадно, что поклонники знаменитостей обладают чувством юмора, поэтому подхватили шутливый тон певицы и продюсера, оставив под фото множество забавных комментариев. «Смотрите завтра на всех телеканалах: Известный режиссёр в постели со звездой! Шок! Известную певицу застали в постели с известным режиссёром! Что скрывает Полина Гагарина от мужа» «Беги, Алан, беги!» «Всё через постель» «И мужик на лестнице притаился! Никак папарацци опять подсекают» «Если только это снимал сам Исхаков, иначе Алан нарывается.. Любит уж он интриговать» «А, что на это скажет товарищ Исхаков?» «Всё теперь слухи пойдут» Но все же большинство поклонников просто с радостью отреагировали на прекрасную новость, уверенные, что такой творческий тандем будет иметь огромный успех. Публика полагает, что совместная работа таких звезд и мастеров своего дела, как Полина Гагарина и Алан Бадоев превзойдет все ожидания и предчувствуют, что «это будет бомба».