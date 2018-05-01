Волонтеров Башкирии собирают на поиск пропавшей женщины

На поиски 89-летней жительницы деревни Карамалы-Губеево Туймазинского района выходят поисковики-волонтеры. Сания Сабирянова пропала еще 26 апреля, родные заявили в полицию и прочесали окрестности деревни, но безрезультатно.

2 мая на помощь родственникам выйдут добровольцы и присоединятся к поискам. Волонтерам нужна помощь — всех, кто может помочь в розыске бабушки, просят собраться завтра, 2 мая, в 10 часов утра у магазина «Тукай» на улице Белебеевской в деревне Тукаево Туймазинского района.

— Форма одежды/обуви: по погоде, лес. С собой брать: фонари, заряженные телефоны, сменную одежду и обувь, перекус, горячее питье, репелленты от клещей, по наличию компасы, туристические навигаторы, рации, работающие в LPD диапазоне (433.625). Инфорг поиска Ксения: +7 917 808-68-08, — рассказали поисковики добровольческого спасательного отряда «Лиза Алерт».