«Дети стали счастливее». Правила жизни школьного учителя Михаила Попова

Сегодня героем нашей постоянной рубрики «Начистоту» стал лауреат ежегодной столичной премии «Учитель года 2018» Михаил Попов

■ Школьная форма сглаживает социальное неравенство.

■ Не выношу понтов и читать нотации.

■ Я всю жизнь донашивал одежду за своими двоюродными братьями, но на выпускной я пошел в своем пиджаке.

■ Наверное, самый необычный контакт, который записан в моем телефоне — это «офицер ирландской повстанченской армии». Помню, мы с друзьями тогда сидели в баре, и за соседнем столиком какой— то иностранец спел «Катюшу». А я встал на стол и спел ирландский гимн. В итоге тот мужик подошел, похлопал меня по плечу. Сказал, чтобы я приезжал к нему в Ирландию. Он мне там в самом лучшем баре бесплатно стол накроет.

■ Тяжела ты, шапка Мономаха.

■ Я извиняюсь перед мамой каждый раз, когда забываю ей позвонить.

■ Когда я впервые услышал слово «хайп», я подумал, что это мотоцикл.

■ Счастливые люди не курят.

■ Моя задача — каждый год выпускать 25 грамотных, толковых и социально-адаптированных людей.

■ Математика в любом возрасте приводит ум в порядок.

■ Вы заменили, что на улице стало больше дорогих машин. И мам с колясками тоже все чаще можно встретить. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.

■ Я не боюсь смерти. Я боюсь оставить маму и жену одних, на произвол судьбы.

■ Мыслить — значит созидать.

■ Свобода — это и благо, и тяжкое бремя. Посмотрите на Западную Европу. Однополые браки, ювенальные юстиции. Стирание моральных норм, разрушение института семьи. Нет, со свободой там явно не справились.

■ Я с учениками исключительно на «вы».

■ Если судить по рыбам о том, как они лазают по деревьям, то во всех семи морях мы не найдём ни одной хорошей рыбы.

■ Чем старше становишься, тем спокойнее воспринимаешь все, что происходит вокруг.

■ Иногда мне кажется, что мир сходит с ума.

■ Я родился и вырос в Москве, но много времени провел в деревне. Так что на какую-то часть я деревенский. Без проблем могу и дрова порубить, и козу подоить, и кирпичную кладку положить.

■ Один мой ученик как-то сказал, что жизнь слишком коротка, чтобы считать в столбик.

■ Моя работа делает мир лучше.

■ Сила не должна быть кричащей.

■ Когда отец вернулся из годичной командировки из Германии, я обнял его и расплакался. Знакомые в школе уверяли, что в командировки так долго не ездят, что мой папа давно умер. Я так боялся. Та встреча — самое любимое детское воспоминание.

■ Я жил бедно. Даже «Сникерс» в семье был праздником.

■ Времена изменились, а вместе с ними и дети. Сейчас любой шестиклассник может ходить в фитнес-зал. Плавать в бассейне, бегать по дорожке. Я же засыпал песок в старый, шитый-перешитый рюкзак и шел на турник. Это был мой единственный тренажер. Поделиться с соседом по парте шоколадом — сегодня я вижу такое намного чаще. А я помню, как у меня одноклассник жвачку отнял, а я ему за это руку прокусил. Сегодня дети счастливее, чем раньше. И добрее.

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