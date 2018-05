Стали известны детали помолвки Леа Мишель и Зэнди Рича

Друг Леа Мишель рассказал о том, как прошла помолвка актрисы и главы модного бренда All Year Round Зэнди Рича. Инсайдер рассказал, что помолвка была тщательно подготовлена втайне от Леа, а само предложение было сделано в тихом месте, чтобы влюбленные смогли скрыться от посторонних глаз. Он также рассказал, что Леа пережила очень многие неприятные вещи в своей личной жизни, что заслуживает огромного счастья.

«Их отношения не были публичными, поэтому они очень счастливы. Это было так романтично, Леа до сих пор очень волнуется, но понимает, как ей повезло. Зэнди очень хороший парень», — добавил инсайдер.

Он также рассказал, что дизайн эксклюзивного кольца был разработан самим Зэнди, а помогали ему в этом лучшие ювелиры Лас-Вегаса.

О помолвке известной актрисы и главы модного бренда All Year Round стало известно на прошлой недели, когла Леа поделилась фотографией в своем профиле в Инстаграм, на которой изображена рука с кольцом на безымянном пальце. Роман Леи и Зэнди начался в июле 2017 года. Ранее она два года встречалась с моделью Мэттью Пэтсом.

A post shared by Lea Michele (@leamichele) on Apr 28, 2018 at 1:06pm PDT