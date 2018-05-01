Основные правила для секса на природе

Любой, кто пытался заняться сексом на улице, скажет, что это непростая задача. Те, кому это удавалось, добавят, что отказываться от такой идеи не стоит. В преддверии сезона свободной любви и неожиданных эротических приключений повторим основные правила секса на природе. Бери эту памятку на майские шашлыки, воскресный пикник, на деревню к бабушке или любое летнее свидание.

Выбирайте место опасное, но не слишком

Вся прелесть секса на свежем воздухе заключается даже не в смене обстановки, а в возможности быть застуканными. В поисках подходящего места важно адекватно оценивать его опасность.

Частью острых ощущений является риск быть пойманным, поэтому выберите место, которое является «публичным», но не очевидным, — рекомендует секс-тренер Эми Левин. — Лучше, чтобы это было скорее фантазией, чем на самом деле подразумевало возможность быть пойманными.

Иными словами, если решите заняться сексом за школой, убедитесь, что уроки закончились. Что касается общественных городских мест, которые пустуют по ночам, вроде площадки у памятника Ленину или лавочки в парке аттракционов, имейте в виду, что во многих населенных пунктах теперь работает система видеонаблюдения «Безопасный город». А наш батюшка Ленин хоть и совсем усоп, но такого осквернения бы не одобрил. Теперь перейдем к конкретным локациям и правилам их использования в интимных целях.

На пляже

Записывай рецепт, точнее, совет: ищите не голый пляж, а с кустарниками. Открытый песчаный берег — это романтично, но там в любое время суток найдется какой-нибудь рыбак, нудист или уличный мастурбатор. Не исключено, что это будет один и тот же человек. Выбирайте позу, в которой тебе не придется ложиться на спину. От песка в вагине тебя, скорее всего, не спасет никакое покрывало, поэтому всегда будь сверху.

В воде

Этот вариант для самых смелых и отчаянных. На пути к подводному оргазму вас ждет несколько препятствий, но я постараюсь облегчить вам задачу. От секса в море или сомнительных водоемах советую отказаться, так как соленая или грязная вода — явно не дружественная среда для твоей вагины. Хороший вариант — водопад, если он будет достаточно теплым и безлюдным. Идеально, если у вас или у ваших соседей есть бассейн. У воды есть одно неоспоримое преимущество — она облегчает вес и делает вас невесомыми, что дает простор для экспериментов с позами. Помни, что во влажной среде твоему телу будет сложнее выделять естественную смазку, а обычный гель быстро смоется. Держите поблизости смазку на силиконовой основе, она гораздо устойчивей. Еще один важный момент: с использованием презерватива в воде тоже возникнут проблемы. Лучше практиковать такие эксперименты с проверенным партнером и не забывать о других методах контрацепции.

В траве

Лес подходит для секса больше остальных природных локаций, ведь здесь вы будете чувствовать себя максимально безопасно. Не забывайте о репеллентах, но будьте аккуратны, чтобы не допустить их попадания на половые органы. Попробуйте смазку с ароматом мяты или цитруса — эти запахи отпугивают насекомых. Такое средство есть в любом секс-шопе. Не поддавайся желанию лечь в траву, какой бы мягкой и чистой она не казалась. Оптимальный вариант — стиль собачки с опорой на дерево. Эта универсальная поза для секса на природе, с ней можно заниматься любовью хоть в жерле вулкана и чувствовать себя относительно безопасно. Заранее позаботься о гигиене и запасись антисептиком и влажными салфетками. Для уличного интима старайтесь выбирать сдержанные позы, которые не слишком явно свидетельствуют о том, чем вы занимаетесь. Простоту движений компенсируют острые ощущения от возможности быть застигнутыми. Если еще научитесь делать максимально непринужденные лица в этот момент, можете практиковать секс на митинге, распродаже в торговом центре или в вагоне метро.