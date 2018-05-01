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Кот преодолел 20 км, чтобы вернуться к семье, решившей его усыпить
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Кот преодолел 20 км, чтобы вернуться к семье, решившей его усыпить 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Питомец всегда становится частью семьи, если живет с одними хозяевами долго, но не все люди готовы держать в своем доме животных, которые не отвечают их ожиданиям. 7 лет кот по кличке Тоби жил со своими хозяевами, которые в итоге предали его дважды.
Прожив в одном доме с семьей Тоби не смог ужиться с новыми питомцами и его решили отдать другой семье, живущей за 20 км от его первого дома. Однако кот был настолько предан своим хозяевам, что сразу принял решение вернуться домой, где его, к сожалению, не ждали. Животное прошло 20 км к своему старому дому и к моменту встречи со своими хозяевами он был худой, грязный и раненый, что еще больше огорчило семью. От кота решили избавиться самым жестоким способом — усыпить, для чего обратились в ветеринарную клинику. Услышав, что семья принесла животное на усыпление только потому, что он снова вернулся к ним, медики не смогли спокойно согласиться на такую процедуру. Они сразу обратились в государственную организацию по делам домашних животных и получили разрешение оставить кота в живых. В итоге Тоби остался спасен небезразличными работниками ветеринарной клиники, которые сразу опубликовали на своем сайте фотографию кота и рассказали его историю жизни. Прочитав эту историю жительница того же города по имени Мишель приняла решение взять Тоби к себе, несмотря на то, что в ее доме уже был питомец. Женщина смогла обеспечить коту атмосферу заботы и уюта, и до сих пор Тоби живет в этом доме, окруженный любовью новой семьи.]]>
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