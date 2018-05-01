ТОП-5 лучших книг для майских праздников

Вне зависимости от того, выберете Вы поездку за границу или отправитесь на дачу, расслабиться и развлечься помогут книги. Издательство «Эксмо» совместно с News.ru предлагают подборку самых лучших новинок.

«Семнадцать потерянных» Нова Рен Сума

Книга для поклонников захватывающего сюжета. У женщины по имени Лорен с говорящей фамилией Вудман, отсылающей к магии вуду, есть уникальный дар, который, позволяет ей помогать другим, но порой их пугает. Она может видеть пропавших людей также четко и ясно, как окружающих. Лорен не может контролировать свой талант, ей остается только подчиняться. И вот однажды ее в очередной раз настиг яркий образ: увидев на придорожном столбе объявление о пропаже человека. И тут Лорен поняла, что беспокойство, мучившее ее последнее время, было вызвано этой красивой девушкой семнадцати лет, улыбающейся с фотографии. Эбби Синклер, а именно так зовут пропавшую, по непонятным причинам ушла из летнего лагеря и с тех пор ее никто не видел. Лорен знает, что она хочет и может помочь девушке, правда, в ее благополучное возвращение, кажется, уже никто не верит.

«Несбывшийся ребенок» Катрин Чиджи

Книга для любителей атмосферной литературы. Рассказчик этой книги — это отстраненный и беспристрастный автор или участник событий, а человек, чья судьба тесно переплетена с судьбами главных героев, но каким образом — читатель сможет узнать только в самом конце. И вот этот загадочный человек рассказывает нам историю о войне и чувствах, страшную и трогательную в своей неприкрытости. Зиглинда обожает, вырезая фигурки из бумаги, представлять как заканчивается война, в которой участвует ее страна — Германия. Они с папой, работающим цензором, и мамой живут в Берлине, но война добирается и туда, родители Зиглинды гибнут. Девочка остается совсем одна и вынуждена укрываться в заброшенном здании театра, где встречает Эриха — парня, тоже лишившегося родителей, но по своей воле: он сбежал из дома, не чувствую их любви и поддержки. Им суждено вместе попытаться избежать ужасов войны, но будет ли у этой истории счастливый финал, знает только рассказчик.

«Одно целое» Сара Кроссан

Книга для поклонников чтения в дороге, прекрасно подойдет для девушек. Типпи и Грейс предстоит впервые пойти в обычную школу, ведь до этого учителя сами приходили к ним домой. Девочки переживают и опасаются сверстников. Им, сиамским близнецам, не удается привыкнуть к тому, что окружающие на них пялятся, а некоторые даже показывают пальцем. Но в школе им удается обзавестись лучшей подругой, познакомиться с парнем и влюбиться в него. И тут возникает вопрос личной свободы, который им приходится решать, ведь внезапно становится известно, что это в том числе необходимо для их здоровья. Но последствия выхода в большой мир, приведшего к разделению, к сожалению, оказываются плачевными.

«Исполняющий желания» Си-Джей Редвайн

Книга для любителей сказок. Необычная история, сюжет которой покажется вам смутно знакомым, основана на сказке знаменитых братьев Гримм. И снова перед вами неравная схватка добра со злом, где первому суждено победить. Но как? Дети правителя королевства Сандрэйлль, рожденные вне брака, вынуждены бежать из дворца вместе с матерью, когда рождается законный наследник престола. Жизни его сестры Арианны угрожает опасность и Тадд принимает предложение чародея о помощи. Вроде бы все идет хорошо: юноша не только спасает семью, но и восходит на престол, но за это он должен подчиняться магу. Тот продолжает свое дело, исполняет мечты людей, но взамен требует их души. Арианна понимает, что злу надо положить конец, но пока еще не может придумать, как именно ей это сдлеать?

«Шесть невозможных невозможностей» Фиона Вуд Книга для тех, кто верит в добро и любит улыбаться. Сарел — обычный четырнадцатилетний подросток, но его жизнь резко меняется, когда родители принимают решение развестись. Мир Сарела меняется до неузнаваемости: он переезжает, меняет школу. Кажется, жизнь рушится! Но Мальчик принимает решение противостоять стрессу и проблемам тем, что составляет для себя особый список «невозможных возможностей», куда входит поднять настроение маме, впервые поцеловать девушку, заработать денег, попросить отца о серьезном разговоре и понять, как сделать так, чтобы жизнь перестала пугать, перестать прятаться в защитный кокон. Подросток знает, что это не просто, но не намерен сдаваться.