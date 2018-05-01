Трагедия знаменитой Ириски. Ради кого рисковала любимица страны перед смертью

В Ленинграде 28 апреля 1941 года родилась первая и самая известная клоунесса СССР Ирина Асмус, обожаемая детьми Ириска из популярной передачи «АБВГДейка». Она не дожила до своего 45-летнего юбилея всего месяц, трагически погибнув во время выступления. Опасный абажур Кадр из передачи «АБВГДейка»

В цирке белорусского города Гомель 15 марта 1986 года должно было состояться представление московских артистов, в том числе и знаменитой клоунессы из «АБВГДейки» Ириски. Естественно билеты были раскуплены за несколько часов, в зале — аншлаг. Это была суббота, выходной день.

Ирина Асмус вышла на арену цирка, чтобы исполнить свой коронный номер «Старушка на абажуре». Артистка поднялась на 12-метровую высоту, под самый купол цирка, просунула ногу в специальную петлю, отстегнула страховку и начала крутиться вокруг своей оси. И вдруг рухнула камнем вниз. Ириску тут же унесли за кулисы, а представление продолжилось. «Скорая» приехала уже к мертвой артистке.

После случившейся трагедии было проведено расследование. Нашли двух виновных — инженера по технике безопасности цирка и инспектора манежа. Суд обвинил двух мужчин в халатности и приговорил к двум и полутора годам условно.

В ходе расследования выяснилось, что аппарат «абажур подвесной» не соответствовал техническому паспорту. Специально для номера клоунессы была разработана и сделана в одном из московских НИИ машинка для вращения, у нее-то и открутилась гайка, скрепляющая болт машинки и аппарата.

После каждого выступления машинку для вращения снимали из-под купола цирка и уносили в гримерку к артистке. Коллеги считали, что Ирина Павловна сама проявила халатность и не проверила в тот день механизм перед выступлением. Первая любовь 1958 год. Первая роль Асмус в кино. Клава в «Новых похождениях Кота в сапогах». Кадр из фильма

Ирина Асмус была замужем трижды. В 1960-м, после окончания циркового училища, она начала работать со знаменитым в будущем эквилибристом, многолетним руководителем цирка на проспекте Вернадского Леонидом Костюком . Они репетировали номер с першами (шест, длинной от 2 до 10 метров), на которых Асмус выполняла сложные трюки.

Но, получив серьезное сотрясение мозга, 20-летния артистка была вынуждена отказаться от работы на высоте. И пошла учиться в актерскую студию при ленинградском ТЮЗе. Там она и встретила своего первого мужа Александра Хочинского , сыгравшего в 71-м году цыгана Левку Демченко в картине «Бумбараш». Но их брак был недолгим. Оба молодые, амбициозные. Их чувства быстро сошли на нет, когда влюбленные столкнулись с бытовыми проблемами.

Первый муж актрисы Александр Хочинский. Кадр из фильма «Бумбараш» Таинственный звонок У Ирины Павловны был единственный сын Андрей, которому сейчас за пятьдесят. Долгое время окружение артистки считало, что он является сыном ее третьего мужа, циркового артиста Михаила Сычева. Но, как выяснилось, Андрей рожден во втором браке. О втором мужчине артистки ничего не знает ни третий супруг Ириски, ни Андрей, у которого отчество и фамилия отчима.

Ходили слухи, что второй муж работал инспектором в цирке, где выступала Ириска. Также сплетничали, что он был ассистентом клоунессы и именно он придумал и поставил ей смертельный номер «Старушка на абажуре».

Когда расследовали дело о гибели артистки, то нашли свидетельницу — служащую в гостинице Гомеля, где жила Ирина Павловна. Женщина рассказала, что накануне выступления, то есть в пятницу вечером, Асмус позвонил мужчина, представившись бывшим мужем. Разговор проходил на повышенных тонах, незнакомец требовал вернуть ему ленинградскую квартиру. Кем был звонивший с угрозами и кто был второй муж артистки, так никто и не выяснил. Маменькин сынок Сын Андрей оказался трудным подростком. В начале 80-х, когда ему было около пятнадцати, отчим начал подозревать, что мальчик курит не только папиросы. Ирина Павловна не хотела замечать проблему, не верила, что с ее любимым сыном такое может случиться. Отчим пытался бороться с наркотической зависимостью парня, который с травки перешел на таблетки. Андрей, в свою очередь, ушел из дома. Как-то он с дружками залез в собственную квартиру и вынес из дома деньги и драгоценности.

Асмус решила уйти на пенсию, чтобы всерьез заняться сыном. Но ей нужно было дождаться 45-летнего возраста. А чтобы пенсия была более-менее приличной, она добавила в свои номера сложные эквилибристические трюки на высоте.

Вдовец Асмус, ее третий муж Михаил Сычев считает, что в гибели артистки частично виноват и ее сын. Ведь после сорока лет под купол не поднимаются, и Ирина не стала бы так рисковать, если бы не чрезвычайные обстоятельства.

Интересно, что накануне своей гибели Ирина Павловна навещала сына, который тогда служил недалеко от Гомеля. По воспоминаниям Андрея, мать, прощаясь, рыдала, как будто предчувствовала свою гибель. Она и согласилась-то на эти гастроли, чтобы только увидеть любимого мальчика.

Кадр из передачи «АБВГДейка» Неожиданное признание Михаил Сычев, вдовец Асмус, признавался журналистам, что на его взгляд, расследование гибели Ирины Павловны было проведено формально. Сам он долгое время не мог прийти в себя, был в шоке от случившегося. На суде над инспектором манежа и инженером по технике безопасности его не было. Но Сычев считает, что каждый пытался свалить вину на другого, и в большей степени на саму Ирину.

Некоторое время спустя Михаилу удалось поговорить с молодым человеком, который работал личным ассистентом у Асмус. Парень признался, что это он виноват в гибели артистки. Он следил за машинкой для вращения и решил ее разобрать, чтобы почистить и смазать. Но в результате неправильных действий только ослабил механизм.

Насколько эти слова правдивы — никто доказать не сможет. По словам коллег Ириски, она в тот вечер была в плохом настроении, нервная, дерганная, рассеянная. А, как известно, цирк такого не приемлет.