В Сеть появились снимки необычного наряда, в котором Самойлова выступит на «Евровидении» 

В этом году музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в столице Португалии.
Участница «Евровидения» от России Юлия Самойлова в Лиссабоне провела первую репетицию, там в этом году состоится песенный конкурс. В Сети появились фотографии платья, в котором исполнительница будет выступать. Ранее Самойлова рассказывала, что ее платье будет не просто нарядом, но частью декорации.
Julia Samoylova — I won't break (Russia) first rehearal @jsvok Rusiya təmsilçisi özünə xas səhnə şousu ilə ilk məşqini bitirdi. Bəyəndiniz Rusiyanın çıxışını? #eurovision2018 #eurovision2018 #portugal #lisabon #lisbon #rehearsal #alticearena #russia #juliasamoylova #jsvok #iwontbreak
Публикация от Eurovision Azerbaijan/12 xal (@12xal)
1 Май 2018 в 7:32 PDT