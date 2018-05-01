Почему русские обращаются к женщинам словом «девушка»

Как известно, до Октябрьской революции 1917 года юных особ из дворянских и купеческих семей было принято называть барышнями, а молодых крестьянок и простолюдинок именовали девками. После установления советской власти эти обращения были упразднены как буржуазные и устаревшие. Сейчас в России практически всех женщин, за исключением пожилых дам, называют девушками. Как возникла такая традиция?

Борцы за всеобщее равенство

В Российской империи обращение к любому человеку зависело от его социального статуса. Никто не называл рабочего господином, а крестьянку — сударыней. «Мужик» и «баба» — на такие слова, которые сейчас кажутся грубыми, откликалось большинство жителей нашей страны.

Вольнодумцы, боровшиеся за социальное равенство, выступали против подобного неуважительного отношения к людям. Вскоре после революции, 11 (24 — по новому стилю) ноября 1917 года, молодая советская власть приняла Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов. С этого момента юные особы больше не являлись ни барышнями, ни девками.

В обиход русского народа постепенно вошли такие обращения к дамам, как «товарищ» и «гражданка». Но они не закрепились в повседневной речи из-за чересчур официального значения. Тогда, как вариант, стало широко использоваться слово «девушка».

Дворяне

Согласно другой версии, данное обращение первыми стали применять российские дворяне. Если незамужние дочери крестьян, работающие в поле, именовались девками, то для обозначения крепостных служанок и горничных понадобилось другое слово. Их стали называть сенными девушками.

Оба обращения произошли от праславянского существительного «дева», обозначавшего представительницу прекрасного пола, достигшую половой зрелости, но еще не вступившую в брачные отношения.

Поскольку в Российской империи крестьяне занимали низшую социальную ступень, слово «девка» имело слегка негативный оттенок, так как олицетворяло безграмотную и грубоватую (по мнению аристократов) особу. Поэтому дворяне не использовали в своей речи это слово, предпочитая более вежливую форму «девушка».

Затем так стали называть работавших в трактирах официанток, сотрудниц постоялых дворов и иных служащих молодых женщин. Возникла традиция.

Феминистки

Безусловная связь между обращением к представительнице прекрасного пола и ее брачным статусом никогда не нравилась феминисткам. Так, незамужнюю немку именуют фройляйн, а почтенную мать семейства — фрау. Во Франции существуют аналогичные обращения — мадмуазель и мадам, в Британии — мисс и миссис. Тогда как вежливое обращение к совершеннолетнему мужчине не зависит от его девственности.

И хотя в нашей стране нет подобных устоявшихся форм, используемых при обращении к дамам, общеупотребительными стали слова, обозначающие гендерные особенности людей: «женщина» и «девушка». Они тоже подчеркивают брачный статус представительницы прекрасного пола.

Многие феминистки (и не только они) считают слово «женщина» обидным и грубым. Дескать, оно подчеркивает приличный возраст дамы, намекает на ее брачный статус. Правда, некоторые представительницы прекрасного пола, у которых уже есть внуки, обижаются на слово «девушка», поскольку оно явно не соответствует реальности, и звучит излишне фамильярно по отношению к зрелым женщинам.

Поэтому российскому мужчине нужно хорошо подумать, прежде чем обратиться к какой-то конкретной даме, чтобы не обидеть ее хрупкие чувства.