Что означают наклейки на фруктах?

СодержаниеЗачем нужны наклейки на фруктах?Наклейки можно естьОт органических продуктов до ГМО: что означают цифры на наклейках?Код из пяти цифр, первая — «9»Код из четырех цифр, первая — «3» или «4»Код из пяти цифр, первая — «8»Лазерные «татуировки» на фруктах вместо наклеек

Производители не упаковывают фрукты в красивые коробки. Поэтому единственный способ представить покупателям свою продукцию — маленькие наклейки на кожуре. Наверняка вы не раз видели эти красочные стикеры на яблоках, бананах и апельсинах. Видели, но вряд ли внимательно изучили информацию, представленную на них. Наклейка на фруктах — маркировка, которая может многое рассказать о качестве продукции. Вместе с MedAboutMe разберемся, как по миниатюрному стикеру определить, какие фрукты выставлены в магазине — натуральные, а какие генномодифицированные.

Зачем нужны наклейки на фруктах?

Если вам предложат купить фрукты с наклейкой или без нее, какую продукцию вы выберете? Многие потребители предпочитают именно «чистые» плоды, ведь потом не придется отмывать с красивых яблок клейкие бумажки.

Фрукты с наклейками — это импортная продукция. И выбирая именно их, вы меньше рискуете. Безопаснее отдавать предпочтение маркированным фруктам, ведь миниатюрные стикеры — это знак качества продукции. Все плоды, ввезенные в Россию из-за границы, должны быть маркированы. Наклейки есть либо на самих фруктах, либо на ящиках, в которых поставляется продукция.

Чаще всего на наклейках изображена эмблема бренда и штрих-код. Многие производители дополнительно указывают на стикере и некоторые особенности своего товара — размеры, вкусовые качества, калорийность. К примеру, в Америке экзотический фрукт черимойя сопровождается наклейкой с привлекающей внимание надписью Delicious Tropical Fruit. Rich in Vitamines (восхитительный тропический фрукт, богатый витаминами). Другие производители выделяют на наклейке слово organic, чтобы заинтересовать покупателей, предпочитающих натуральные фрукты, выращенные без использования химических удобрений.

Это интересно!

Карл Сикора из Калифорнии долгие годы занимался коллекционированием маленьких стикеров от арбузов. У него накопилось около 250 красочных ярлыков. Один из самых интересных «экспонатов» в коллекции Карла — наклейка 1996 г размером 1*1 см. На таком миниатюрном стикере производитель разместил целых 16 слов. Разглядеть какую-либо информацию на наклейке можно только с помощью лупы. Вот только вряд ли кто-то из покупателей, отправляясь за покупками, носит с собой увеличительное стекло.

Наклейки можно есть

Согласно существующим правилам, поставщики плодово-овощной продукции должны использовать стикеры, выполненные из съедобной бумаги. Даже в клее не допускается присутствие вредных химических компонентов. Вся для безопасности потребителя!

Поэтому не паникуйте, если случайно съедите вместе с яблоком немного клея, оставшегося на кожуре после снятия стикера.

На заметку!

С мандаринов и бананов наклейку вы уберете прямо с кожурой. А чтобы быстро удалить следы клея на яблоке после снятия маленького стикера, можно использовать скотч. Приклейте его на тот участок плода, который хотите очистить, потом отклейте — скотч заберет с собой остатки клея.

От органических продуктов до ГМО: что означают цифры на наклейках?

Помимо информации о производителе, на наклейки еще часто наносится особый PLU-код (Price-Look Up). Как правило, так «украшают» фрукты, поставляемые производителями в розничные торговые точки.

PLU-код состоит из 4 или 5 цифр. Эта система обозначения товаров разработана в США и строго контролируется американской Торгово-промышленной Ассоциацией (Produce Marketing Association). В следующий раз при покупке бананов или апельсинов обратите внимание на этот набор цифр. Какую информацию о продукте может дать PLU-код?

Код из пяти цифр, первая — «9»

Если увидели фрукты с наклейкой, где в цифровом коде первой стоит «девятка», считайте, что вам крупно повезло. Это маркировка экологически чистых продуктов, которые выращены без использования химических удобрений.

Код из четырех цифр, первая — «3» или «4»

Значительная доля поставляемых на российский рынок фруктов и овощей на кожуре имеет именно такую наклейку. Этот PLU-код означает, что фрукты выращивались по всем принципам интенсивного сельского хозяйства — с активным использованием машинного труда, с применением различного рода удобрений. Производитель может не указывать, какие именно удобрения шли в ход — это может быть как безобидная органика, так и потенциально опасные пестициды.

Код из пяти цифр, первая — «8»

Это, пожалуй, самая «сомнительная» наклейка, которой многие потребители боятся. PLU-код с «восьмеркой» вначале означает, что для выращивания конкретного фрукта применяли генную инженерию. Проще говоря, перед вами генномодифицированный (ГМО) плод. Чаще всего «модифицируют» бананы.

Комментарий экспертаУэйн Парротт, профессор кафедры сельского хозяйства и экологии Университета Джорджии

Прежде чем какой-либо генномодифицированный продукт поступит на рынок к потребителю, он подвергается многочисленным лабораторным исследованиям на предмет безопасности для здоровья человека и ценности питательных веществ. При этом ГМО продукт обязательно сравнивается с «обычным», выращенным без изменения ДНК.

Многочисленные научные исследования показывают отсутствие каких-либо различий в питательной ценности между генномодифицированными продуктами и теми, что выращены в обычных условиях.

Более чем за 30 лет исследований не отмечено ни одного случая, когда было научно доказано, что ГМО продукт нанес вред здоровью человека. Существуют лишь многочисленные догадки и гипотезы, связанные с возможными рисками, которые несут генномодифицированные продукты. И эти утверждения еще нужно будет проверять в лабораторных исследованиях. Многие ученые по всему миру не останавливают работ по изучению ГМО продуктов.

Но в любом случае, несмотря на безопасность для человека ГМО продуктов, товары должны быть обязательно промаркированы. Так покупатель увидит, какой именно продукт он покупает. У человека должен быть выбор — всегда есть «обычные» фрукты и овощи или допускать возможность включения в меню генномодифицированных плодов.

Бананы уже давно не воспринимаются российскими потребителями как экзотика. Эти сладкие фрукты и зимой, и летом можно найти в каждом супермаркете.

В январе 2018 г Росконтроль проверил на качество бананы, купленные в 5 крупных сетевых магазинах — Ашан , Карусель, Лента, Пятерочка, Перекресток. Названия брендов взяты с наклеек на бананах, другой информации о производителях у лаборатории не было. По результатам проведенных исследований установлено, что все фрукты можно рекомендовать к покупке. Самые лучшие показатели по органолептике и внешнему виду у бананов марки Imperial из Ашана. Другие образцы имели незначительные дефекты на кожуре. Во всех бананах обнаружены остаточные количества фунгицидов. Это противогрибковые препараты, используемые производителями при выращивании растений. Содержание вредных химических веществ намного меньше максимально допустимых значений. Каждый образец был проверен на количество калия в составе продукта. Это тот элемент, из-за которого бананы и считаются полезными. Больше всего калия оказалось во фруктах марки PRIME fruit из Пятерочки и Global Village из Перекрестка. Меньше всего калия в бананах от Imperial из Ашана. Фрукты от Tropical Line из Ленты на среднем месте по содержанию калия.

Лазерные «татуировки» на фруктах вместо наклеек

В США каждый год на компании, выпускающие на местный рынок плодово-овощную продукцию, поступают тысячи жалоб. Покупатели недовольны тем, что наклейки плохо отделяются от кожуры, иногда деформируя фрукты. И жалобы эти нередко оборачиваются для фирм-производителей серьезными судебными исками. Скорее всего, в ближайшем будущем маленькие стикеры для маркировки продуктов в США и странах Европы будут использоваться все реже, ведь их заменит технология лазерной гравировки.

В 2005 г ученые из Орегона предложили убрать из производства ненавистные всеми бумажные наклейки, а вместо них маркировать фрукты специальным лазером. Технология опробована и уже внедрена на некоторых американских и европейских агротехнических предприятиях. Удивительно, но лазерная «татуировка» на фрукте никоим образом не повреждает сам плод — кожура остается воздухонепроницаемой, а значит в мякоть не попадают бактерии. Для нанесения маркировки используются гидроксиды и оксиды железа. Лазерные технологии позволят максимально полно отображать на фруктах полезную для потребителя информацию. Таким способом можно «расписать» буквально всю поверхность яблока или апельсина. Кто знает, может, производители со временем начнут продавать рекламные места на бананах и мандаринах.

Это интересно!

Наклейки на фруктах — не единственный способ маркировки, постепенно уходящий в прошлое. Только вспомните сыр, который выпускали еще во времена СССР. В плотную восковую корку сырных головок были впрессованы пластиковые цифры (черные или синие). Их коллекционировали дети, а взрослые строили догадки, что же означает «загадочная» маркировка. Самое популярное объяснение, которому многие верили — цифры в сыре означают дату его выработки. Но на самом деле, это не дата, а номер партии. Сыр долго созревает, и технологам нужно было как-то маркировать продукцию, оставленную на созревание, чтобы потом вовремя отправить продукт в продажу. Поэтому бесполезно было «угадывать» цифровые коды в сыре — эта маркировка была понятна только производителям. А после распада Союза пластиковые цифры для маркировки сыров использовать перестали. Устаревшую технологию постепенно вытеснило применение чернильных штампов.

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