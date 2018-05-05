В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары 

Аномально высокая температура продержится два дня. Воронежские спасатели объявили штормовое предупреждение в субботу, 5 мая. Согласно данным синоптиков, 6 и 7 мая в Воронеже ожидается аномально-жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха поднимется на семь градусов выше климатической нормы и днём достигнет отметки в 30 градусов. В связи с установившейся жарой спасатели рекомендуют поддерживать дома прохладную температуру, закрывать днём окна и открывать их на ночь, использовать кондиционеры и электрические вентиляторы, много пить и стараться не находиться на жаре. Выходя на улицу, нужно надевать легкую свободную одежду из натуральных тканей, головные уборы и солнцезащитные очки. Кроме того, стоит избегать употребления сладких напитков и алкоголя. Так же спасатели напоминают, что из-за жарой погоды многократно возрастают риски ландшафтных и лесных пожаров, и просят соблюдать максимальную осторожность при обращении с огнём и курительными принадлежностями, воздержаться от посещения хвойных лесов и, тем более, от разведения в них костров. В начале мая погода в Воронеже установила сразу два температурных рекорда. Так, 1 мая 2018 года в Воронеже воздух прогрелся до +27,9 градусов (в 1970-м — до 27,7), а 2 мая — до +28,4 (в 1970-м — до +27,9). Такие показатели на 9,5 градусов выше нормы, установившаяся в регионе жара является аномальной. Елена Гончарова