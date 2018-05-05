Ещё
В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары 

Вести Воронеж 55 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Аномально высокая температура продержится два дня. Воронежские спасатели объявили штормовое предупреждение в субботу, 5 мая. Согласно данным синоптиков, 6 и 7 мая в Воронеже ожидается аномально-жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха поднимется на семь градусов выше климатической нормы и днём достигнет отметки в 30 градусов. В связи с установившейся жарой спасатели рекомендуют поддерживать дома прохладную температуру, закрывать днём окна и открывать их на ночь, использовать кондиционеры и электрические вентиляторы, много пить и стараться не находиться на жаре. Выходя на улицу, нужно надевать легкую свободную одежду из натуральных тканей, головные уборы и солнцезащитные очки. Кроме того, стоит избегать употребления сладких напитков и алкоголя. Так же спасатели напоминают, что из-за жарой погоды многократно возрастают риски ландшафтных и лесных пожаров, и просят соблюдать максимальную осторожность при обращении с огнём и курительными принадлежностями, воздержаться от посещения хвойных лесов и, тем более, от разведения в них костров. В начале мая погода в Воронеже установила сразу два температурных рекорда. Так, 1 мая 2018 года в Воронеже воздух прогрелся до +27,9 градусов (в 1970-м — до 27,7), а 2 мая — до +28,4 (в 1970-м — до +27,9). Такие показатели на 9,5 градусов выше нормы, установившаяся в регионе жара является аномальной. Елена Гончарова
Вести Воронеж: последние новости
Цветочный калейдоскоп. Какими красками Воронеж распустится этой весной Дочь воронежской пенсионерки, выигравшей 506 млн рублей: «Мы дома, про исчезновение врут» Воронежцам предлагают оформить фиктивный брак за 100 тысяч рублей
Женский форум  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летучая показала «персик» в красном бикини9
Простой тест покажет, насколько вы умны13
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами24
Что значит, если у женщины узкие бедра13
Как девочка повзрослела на 8 лет за 3 минуты23
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение