Панама-мама

Долгое время, практически до 1960-х годов, появление мужчины на улице без головного убора считалось если не правонарушением, то нарушением всех приличий, и демонстрировало его крайне низкий социальный статус (женщины, кстати, избавились от этого ограничения несколько раньше). Представители сильного пола превратили требование этикета в способ выражения своей индивидуальности, введя в моду множество самых разнообразных шляп и кепок различных фасонов. «Лента.ру» выяснила, как респектабельная плетеная «панамская шляпа» со временем превратилась в панаму военнослужащих, рэперов и хипстеров.

Как это нередко бывает, название обманчиво: панама впервые появилась вовсе не в Панаме. Шляпы из волокна пальмы токилья из семейства циклантовых (испанское название toquilla, латинское — Carludovica palmata, местное — хипихапе), впервые стали плести в Эквадоре. Однако в обиходе токилью называли панамской пальмой, что и привело к путанице понятий. Впрочем, неважно, где появилась шляпа: она стремительно вошла в моду, заменив популярные в 1900-1930-е годы плоские канотье из соломки.

Поскольку солома — это высушенные стебли травянистых растений, панамские шляпы тоже можно назвать соломенными: циклантовые по ботанической классификации относятся к многолетним травянистым растениям. Плели их, как и европейские соломенные шляпы, вручную, и местные ремесленники, у которых навык передавался из поколения в поколение, достигли в своем деле немалого мастерства. Пальмовое волокно токильи достаточно пластично для плетения и неплохо держит форму, а это важно именно в производстве шляп: дело в том, что классические панамы вовсе не походили на то, что понимают под ними сейчас. Эквадорские мастера, многие из которых были потомками индейцев, быстро освоили ассортимент, который были готовы покупать белые из привилегированного класса.

Это были шляпы с четко выраженными полями, широкими или средними, с контрастной репсовой или атласной лентой вокруг тульи, классических форм — федора со сплющенной спереди с двух сторон тульей, оптимо с проходящим по центру верха шляпы и тульи узким выступом, как на британских тропических шлемах, плантер (или «телескоп») с углублением верха шляпы на манер линзы, и наконец гольф с сетчатым верхом — самые неформальные и легкие из панамских шляп.

Сходство панамы оптимо с тропическим шлемом не случайно: бравые британские служаки, будучи в отпуске или уйдя на покой, желали, чтоб их штатские головные уборы чем-то напоминали военную форму. Тропические шлемы изначально были жесткими, из пробки. Но впоследствии военный головной убор стали шить из плотной хлопковой ткани — парусины и брезента. Он сохранил форму традиционного шлема с круглой тульей и полями (широкими или средней ширины), и такая «военная шляпа», в которой американцы, в частности, воевали в Корее и Вьетнаме, тоже стала называться панамой.

Этот головной убор существенно больше походил на то, что мы называем панамой теперь. Разве что единственно возможный в армии защитный цвет — хаки или песочный — либо камуфляжная раскраска в обычном городском обиходе заменяется каким угодно оттенком: от белого и желтого до синего или розового. В такой современной панаме, или sun hat, появляется на экране Джонни Депп в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998). Действие фильма происходит в 1971 году, но кинозвезда первой величины Депп сделал вроде бы старомодную шляпу архипопулярной: в ней стали ходить представители молодежных субкультур 1990-х.

У советского человека 1930-1950-х годов, для которого теплое время года продолжалось в лучшем случае месяца три (жителей курортных провинций в расчет не берем), панама ассоциировалась в лучшем случае с детскими панамками из хлопка, которые назывались панамками скорее иронически, едва ли не как издевка над «буржуями». Мужчины носили летом главным образом кепки из плотного хлопка. Этот головной убор считался и выглядел символом принадлежности к рабочему классу: где вы видели памятник великому Ленину или вождю народов Сталину в шляпе?

В 1930-1940-е еще встречались канотье — на отдыхе и даже в городах, главным образом на «старорежимных старичках» из числа университетской профессуры и лиц артистических профессий. Потом эта морально устаревшая шляпа исчезла. Символ того, что соломенные шляпы с низкой тульей превратились в анахронизм в послевоенные годы — сказка Лагина про Хоттабыча, где в канотье ходит тысячелетний джинн, с трудом согласившийся сменить на эту шляпу свою чалму. Оригинальные panama hat могли себе позволить только очень состоятельные люди из числа функционеров, верхушки советского промышленного менеджмента, художественная интеллигенция высшего ранга.

Летние шляпы из ткани в СССР долго носили только женщины и дети. Мужские панамы из текстиля стали уместны в наших патриархальных широтах только после того, как их мужественность, как и на Западе, «легализовала» армия. Служившие в теплых краях — от советской Средней Азии до Вьетнама, Египта и Афганистана военные советники и рядовые солдаты в мирной жизни ввели панамы в мужскую моду: сначала, разумеется, дачно-рыбалочную, откуда они постепенно, с общей либерализацией street style в перестроечные и постперестрочные годы, в городскую.

Но настоящий пик славы наступил для панам с появлением хип-хопа. Причем хип-хоперы носили совершенно особый фасон, пришедший из практичной азиатской, главным образом японской моды: ведрообразная текстильная шляпа с высокой тульей, круглым донцем и опущенными полями средней ширины. В Юго-Восточной Азии выпускали такие шляпы для защиты от холода, дождя (из непромокаемых тканей, в том числе стеганые) и солнца, и из этой практичной японской уличной моды подобные панамы в 1990-е годы перешли в хип-хоп культуру. Их шили из денима и парусины, украшали крупными логотипами. Образ молодого «субкультурщика» в надвинутой на глаза панаме и широких джинсах-трубах стал хрестоматийным и часто изображался в комиксах.

Реинкарнация хип-хоперских панам внезапно произошла в 2010-е годы, одновременно с увлечением недавним ретро и олдскульной одеждой субкультур 1990-х годов. Если в 2000-е рэперы, как афроамериканские, так и все остальные, в том числе российские, носили бейсболки, то буквально пару лет назад снова случился всплеск интереса к панамам. Немалую роль в этом сыграли молодые азиатские современные исполнители: Jay Park, ВонУ из Seventeen, Рави из VIXX и другие, а также музыкальные «иконы» стиля вроде Карди Би и Рианны.

В 2017 году один из самых известных и «олдскульных» рэперов, почти сорокалетний Guf снялся в клипе Тимати «Поколение» именно в панаме. Тогда же, в 2017 году, рэперская панамка внезапно стала модным хитом сезона. Больше всего модных панам в сезоне осень-зима 2018 показал бренд Prada, причем это были именно мужские модели в характерном для бренда лаконичном стиле. Кроме того, панамы показали Thom Browne, Dris van Noten и другие марки.

Разнообразие современных мужских панам почти бесконечно: из принтованного текстиля и денима, стеганые и легкие, с шевронами и металлическими заклепками. Их, как правило, носят, глубоко надвинув на глаза. Наряду с рэперскими головными уборами популярны и спортивные варианты — у тех, кто ходит в походы, занимается хайкингом, спортивной рыбалкой и подобными видами активного отдыха. Отличие таких панам — в более широких полях и ремешке, который стягивается у подбородка, не давая головному убору слететь с головы под порывами ветра.