9 грязных мест в доме, о которых забывают даже чистюли

Дверные ручки и выключатели Затевая уборку, не забывайте о дверных ручках, выключателях и пространстве вокруг них. Только представьте себе, сколько грязных рук касается этих предметов, поэтому постарайтесь регулярно их дезинфицировать. Также не забывайте про декоративные элементы, в которых обычно скапливается большое количество пыли. Только не протирайте их слишком мокрой тряпкой, чтобы не ненароком не испортить. Посудомоечная машина В посудомоечной машине очень часто застревают остатки пищи, появляются известковые отложения от жесткой воды и даже плесень. Поэтому регулярно прочищайте фильтр, включив машину на полный цикл работы, не забыв добавить при этом высокоэффективный реагент. После окончания работы можно протереть устройство сухой мягкой тряпочкой и не закрывать до полного высыхания. Стиральная машина Если вы заметили, что после стирки белье не благоухает свежестью и не светится от чистоты, значит пришло самое время заняться стиральной машиной. Из-за повышенной влажности там могут появиться плесень и поселиться бактерии, поэтому промывайте устройство смесью белого уксуса и пищевой соды, запустив процесс стирки на самой высокой температуре и больших оборотах. Кофеварка и заварочный чайник Если по утрам вы все больше недовольны качеством своего кофе, не спешите винить в этом производителя кофейных зерен, а лучше обратите внимание на агрегат, в котором вы обычно готовите свой напиток. Известковый налет и остатки кофе могут испортить устройство, поэтому раз в месяц его необходимо тщательно чистить. То же самое касается заварочного чайника. Его необходимо мыть не только снаружи, избавляясь от грязных брызг и пыли, но и внутри, тщательно вычищая поверхность от налета. Светильники Торшеры, бра и потолочные светильники также не стоит обходить стороной, даже если вам кажется, что они в принципе чистые. Люстры, до которых обычно не так-то просто дотянуться, необходимо протирать хотя бы раз в полгода. Ведь в плафонах не только скапливается грязь, которая мгновенно разлетается по всему дому, но также из-за пыли они начинают пропускать меньше света, который становится приглушенным. Жалюзи и шторы Эксперты по клинингу уверяют, что на шторах и жалюзях скапливается не меньше пыли, чем на ковре или статуэтках на открытых полках. И даже если ваши занавески или шторы кажутся вполне чистыми на первый взгляд, все равно регулярно их пылесосьте, стирайте или отдавайте в химчистку. Жалюзи же достаточно протирать влажной тряпочкой. Картины Протирая пыль на открытых поверхностях, лишь немногие вспоминают о картинах и постерах и о том, что там тоже скапливается много грязи и пыли. Поэтому с фотографий в рамках и произведений искусства, развешанных на стенах, необходимо смахивать пыль во время каждой уборки, а во время генеральной аккуратно проходиться влажной тряпочкой по стеклу. Мягкая мебель Затевая генеральную уборку, многие почему-то забывают про мягкую мебель. Стоит лишь запустить руку между диванных подушек — и можно обнаружить затерявшиеся вещи, крошки, пыль и даже монеты. Найдите узкую специальную насадку для пылесоса и аккуратно вычистите все щели, особое внимание уделив самим подушкам. Не забывайте регулярно стирать наволочки и чехлы, если конструкция вашего дивана и кресла позволяет это сделать. Радиаторы Батареи требуют особенно тщательного внимания, ведь в этих многочисленных изгибах скапливается огромное количество пыли и грязи, которая может вызвать проблемы с верхними дыхательными путями и другие проблемы со здоровьем. Поэтому как только в вашем доме отключат отопление, вооружитесь подходящими моющими средствами и тщательно пройдитесь по всем радиаторам. Фото: Shutterstock