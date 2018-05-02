50-летняя фермерша своей великолепной фигурой заставит вас подняться с дивана и взяться за ЗОЖ

Пятидесятилетняя поклонница фитнеса раскрыла секрет юного тела и стального пресса. Дженнифер Кинг — фермер из Северной Каролины, которая выполняет невероятные для женщины трюки: переворачивает огромные шины и упражняется с кувалдой. Стройная американка в интернете известна под ником Farm Girl Jen («Джен, девушка с фермы»), и на ее канал в YouTube под названием Banshee Moon подписано более 350 тысяч человек. Это помогает ей зарабатывать более 100 тысяч долларов в год.

Вот на что способна Дженнифер. Трудно поверить, что ей 50!

«Пока быть пятидесятилетней просто отлично. В свой кризис средних лет я купила себе мощную машину с шестиступенчатой ручной коробкой передач, которую всегда хотела. Не копаться в своих морщинах, а быть старше, мудрее и преуспевать — это мне по вкусу», — говорит Дженнифер.

«Я сильнее и стройнее, чем когда-либо, и я уверена, что это в основном благодаря программе тяжелых силовых тренировок. Старение и смерть — естественные этапы жизни, но мне нравится думать, что я делаю это на своих условиях столько, сколько это возможно, и со всей грацией и достоинством, на которые я только способна».

Хотя Дженнифер всегда нравился фитнес, лишь восемь лет назад она стала заниматься тяжелой атлетикой. «Я начала тренироваться в юном возрасте, занимаясь аэробикой и бегом. Я немного занималась тяжелой атлетикой, когда мне было двадцать с лишним лет, но не воспринимала это серьезно. Лишь около восьми лет назад я приобщилась к кроссфиту, где много внимания уделялось олимпийской тяжелой атлетике. А потом, примерно четыре года назад, я добавила к своему режиму силовую программу», — рассказывает фермерша.

Сейчас Дженнифер поддерживает здоровье и бодрость, проходя в день 10 тысяч шагов и чередуя кроссфит и силовые тренировки. Симпатичная фермерша занимается с тяжелыми весами в высоком темпе, а также упражняется на улице с кувалдами, шинами и собственным весом, приседая, подтягиваясь и качая пресс. Если она не успевает заехать в спортзал, то проводит высокоинтенсивную интервальную тренировку (HIIT) с гантелями. «Что касается диеты, мне нравится разнообразная рыба и овощи. Я избегаю продуктов высокой степени переработки, особенно тех, которые содержат рафинированный сахар», — говорит Дженнифер.

«Правильное питание и тренировки — основа хорошей жизни: не только здоровья, но и счастья. Мне кажется, здоровый образ жизни может излечивать самые разные физические и психические недуги», — считает Дженнифер. Женщина публикует видео о своих тренировках и образе жизни вместе с супругом Джейсоном с 2012 года. «Я никогда не могла себе представить, что стану звездой социальных сетей в таком возрасте. В целом я открытый человек, но считаю себя стеснительной перед большими толпами. Поэтому иногда, когда надо развлекать, я оказываюсь немного за пределами своей зоны комфорта», — признается фермерша.

«Забавно, что все это началось с того, что мой муж снял несколько видео с тем, что я делаю, шутки ради. Я просто в шоке от того, как все это взорвалось. Нас поражает, что, когда мы путешествуем, люди подходят к нам и говорят, что все время смотрят нас. Это немного странно, когда те, кого видишь в первый раз, как будто знают тебя лично».

«Мне очень нравится, когда люди говорят мне, что я вдохновляю их выбирать лучшее и делать из здоровья приоритет номер один в жизни», — добавляет Дженнифер.