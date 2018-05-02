СМИ: Елизавета II впервые увидела своего новорожденного правнука

ТАСС , 2 мая. Королева Великобритании Елизавета II во вторник впервые увидела своего новорожденного правнука, принца Кембриджского Луи Артура Чарльза. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, чтобы увидеть новорожденного, Ее Величество приехала из Виндзорского замка в Кенсингтонский дворец, резиденцию герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт, родителей малыша.