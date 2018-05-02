Ведущая Лера Кудрявцева, возможно, ожидает ребенка 

Впервые появились слухи о беременности телеведущей в апреле.
Ведущая Лера Кудрявцева, как предполагают ее поклонники, беременна. Поводом для таких разговоров послужило ее появление в свободном наряде.
Во время показа передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ Кудрявцева была одета в наряд, благодаря которому представляется возможным скрыть изменения в фигуре.
Так, Кудрявцева каких-либо заявлений, связанных со своей вероятной беременностью, ранее не делала. Выпуск был показан 29 апреля.
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