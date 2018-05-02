Семейный гороскоп по знакам зодиака на май

В период с 1 по 18 мая супругам потребуются лояльность и терпение по отношению друг к другу, так как спорные вопросы будут возникать регулярно, а странные привычки вторых половинок станут раздражать больше обычного. После 18-го числа психоэмоциональные супружеские связи упрочатся, семья выйдет на первый план, потеснив другие сферы и интересы. Дети с 1-го по 20-е будут послушны и почтительны с родителями, а потом превратятся в неугомонных шалопаев. Овен (21 марта — 20 апреля) Вы в период с 1 по 18 мая, вероятно, узнаете вторую половину с нескольких новых сторон. Что-то приведет вас в восторг, а что-то категорически не понравится, но скучно вам с ней (с ним) однозначно не будет. После же 18-го числа привязанность к вам мужа (жены) может помешать вам в реализации каких-то персональных планов и намерений. С детьми в первых двух декадах придется о чем-то договариваться, суля им какие-то блага, а в третьей вы с ними будете часто и с удовольствием шалить и нарушать покой других домочадцев. Вам в период с 1 по 18 мая стоит относиться ко второй половинке как еще к одному ребенку в доме, чаще обычного спускать на тормоза спорные ситуации, проявлять понимание и мудрость. Если вам это удастся, то после 18-го числа муж (жена) будет охотно делать все, что вы считаете важным для семьи. С пониманием детей и с общением с ними в первых двух декадах особых проблем не возникнет, а вот потом вам предстоит регулярно призывать их к порядку и вытаскивать из каких-то странных ситуаций. Вы в период с 1 по 18 мая будете часто пользоваться своим обаянием, чтобы заставить вторую половинку поступать так, как вам хочется, но при этом постараетесь стать для нее (для него) еще интереснее, чем-то удивить, поразить ее (его) воображение. После же 18-го числа муж (жена) потребует от вас каких-то особых доказательств того, что он (она) и семья в целом для вас важны и необходимы. С детьми в первых двух декадах придется заниматься чем-то прикладным и утилитарным, а потом вы улучшите их навыки общения. Вам в период с 1 по 18 мая во избежание ссор придется не слишком остро реагировать на те поступки второй половины, которых вы не понимаете и не можете предотвратить. Зато после 18-го числа вы станете для мужа (жены) главным человеком, духовная связь с ним (с ней) выйдет на новый уровень, вы начнете больше доверять ему (ей). Благодаря детям вас в первых двух декадах ждет немало открытий и получение оригинальных навыков, а вот потом вы будете вынуждены пресекать какие-то их игры и намерения. Вы в период с 1 по 18 мая будете ревностно относиться к успехам второй половины, часто затевать с ней (с ним) дискуссии, стараться стать для нее (для него) важнее того, что сейчас почти полностью занимает ее (его) мысли. После же 18-го числа вы можете заскучать рядом с мужем (женой), но при этом поймете, что это самый близкий вам человек. С детьми в первых двух декадах вы, вероятно, будете строги и принципиальны, а вот потом позволите им все, станете потакать им и баловать их. Вас в период с 1 по 18 мая ждут частые ссоры с мужем (женой), усилится недовольство его (ее) нерациональными привычками, вы не захотите считаться с его (ее) интересами и потребностями. А вот после 18-го числа вы станете терпеливее, отыщете верный психологический подход ко второй половинке, сумеете упрочить брак. Для детей и для их будущего вы в первых двух декадах сделаете немало хорошего и легко найдете с ними общий язык, в третьей же придется чаще использовать «кнут», чем «пряник». Вы в период с 1 по 18 мая будете часто играть со второй половинкой в сексуальные игры, инициировать разнообразные совместные развлечения, предстанете перед ней (перед ним) в каком-то новом образе. После же 18-го числа от вас чаще обычного будет требоваться домовитость, экономность и сдержанность в эмоциях. В общении с детьми вы в первых двух декадах используете полученный недавно опыт, и это даст хорошие результаты, а третья принесет вам любопытные знания об отпрысках. Вы в период с 1 по 18 мая воспользуетесь какой-то информацией о муже (жене), полученной из источников, далеких от вашей семьи, и это внесет в отношения со второй половиной не только разнообразие, но и долю хаоса. После же 18-го числа вы станете вести себя с ней (с ним) весьма нехарактерным для себя образом, что, в свою очередь, обновит и усилит ее (его) чувства к вам. С детьми не исключены проблемы из-за ошибки в воспитательном процессе и из-за вашего нежелания замечать очевидные вещи. Вы в период с 1 по 18 мая можете запросто спровоцировать кризис супружеской жизни, подтолкнув мужа (жену) к каким-то странным поступкам, которые плохо скажутся на браке, да и сами будете вести себя нелогично. После же 18-го числа вторая половинка докажет вам, что может и должна быть источником позитива. Для детей в первых двух декадах вы, вероятно, сделаете нечто такое, что долго откладывали, а вот в третьей пустите воспитательный процесс на самотек и даже обихаживать чад станете менее охотно. Вы в период с 1 по 18 мая учтете многие свои промахи, совершенные в прошлом в отношениях со второй половинкой, и постараетесь избегать тех проявлений своего характера, которые часто провоцируют ссоры. Однако есть вероятность, что после 18-го числа ваши усилия пойдут прахом, а брак окажется в кризисе, так как вы поставите в приоритет не семью, а что-то другое. С детьми в первых двух декадах вы будете регулярно проводить воспитательные беседы, а в третьей станете снисходительнее к их выходкам. Вы в период с 1 по 18 мая выведете брак на следующий уровень и добьетесь от общения со второй половинкой той легкости, которой вам не хватает; не исключено и соглашение с ней (с ним) о более свободных отношениях. После же 18-го числа вы, вероятно, избавитесь от того, что вас давно перестало устраивать в супружеской жизни. Детям в первых двух декадах придется часто напоминать о какой-то необходимости, а любое сопротивление вы будете наказывать лишением благ, в третьей же вы существенно подобреете. Вас в период с 1 по 18 мая будет многое раздражать в поведении и пристрастиях второй половины, вы попытаетесь избавить ее (его) от тех привычек, которые вам не нравятся, и это спровоцирует ссоры. Зато после 18-го числа вы, вероятно, найдете какой-то психологический «крючочек», который еще сильнее прикрепит к вам мужа (жену) и позволит сделать супружеские отношения такими, как вам хочется. Детей в первых двух декадах вы возьметесь обучать чему-то полезному, в третьей же придется прощать им многие их шалости. Фото: Shutterstock.com