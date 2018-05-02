Как вывести его из френдзоны (и куда все это приведет)

Дорогая, это френдзона

Понять, во френдзоне вы или нет — не так сложно. Но на всякий случай вот признаки того, что вас френдзонят.

Первый и главный признак — вас игнорируют. Причем по всем фронтам. Парень старается избегать любых разговоров и предложений встретиться. Он редко приглашает вас куда-нибудь или не делает это совсем. Находит повод отказаться от того, чтобы пойти куда-то с вами. Еще один признак — вся инициатива исходит только от вас. Он не пишет, не звонит, ничего не делает первым. А если звезды сошлись, и вы куда-то вместе пошли, платить, скорее всего, каждый будет сам за себя. Хуже — вы за него. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Как выйти из френдзоны?

Давайте договоримся не обрастать надеждами и иллюзиями. Выйти из френдзоны вполне реально. Но для этого парень действительно должен быть заинтересован вами. Если это так, то есть несколько возможных версий, почему вас зафрендзонили: например, он еще плохо вас знает, он боится/не хочет отношений, думает, что не нравится вам, он занят/влюблен в другую, он просто не уверен в себе. Но если вы понимаете, что он точно не видит вас вместе — дело гиблое. Лучшим выходом будет покончить с этим раз и навсегда. Иначе история может перерасти в болезненные и мучительные отношения.

Навязчивости — нет!

Не надо забрасывать его письмами и песнями в социальных сетях. Не надо специально подстерегать его и делать вид, что вы случайным образом встретились восьмой раз подряд. Так вы просто достанете его. Ни один нормальный человек не выдержит такого пристального внимания. Лучше пишите реже, но искренне и от себя. А не потому, что надо хоть-что написать, чтобы напомнить о себе. Если вы ему интересны, если вы откроетесь для него с другой стороны, он начнет проявлять свои чувства. Важно (хоть и трудно иногда) найти баланс между безразличием и навязчивостью.

Мужчины любят внимание

Это не значит, что нужно без остановки восхищаться им (смотрите пункт выше). Но да, мужчины любят и ценят внимание. Делайте ему иногда комплименты. Хвалите за важные вещи, а не за все подряд. Так больше шансов, что он это оценит. Увидит, что вы замечаете его победы и радуетесь им. А если хвалить его постоянно, он просто обесценит это.

Must have

И на десерт — самое важное: просто займитесь собой. Переключите точку внимания с него на себя. Найдите себе новые увлечения, ходите на мероприятия, учитесь чему-нибудь новому. Посетите секс-тренинги, например. Все это придаст вам уверенности в себе. Возможно, вы поймете, что гонитесь не за тем мужчиной. В любом случае ваша многогранность может привлечь не только его внимание, но и вызвать интерес у окружающих. Зацикленность на чем-то или ком-то ограничивает и вас и снижает интерес к вам.

Опасно!

В дружбе между парнем и девушкой часто бывает, что один из них влюблен в другого. Если человек вас ценит и любит (как друга), он не будет пользоваться вашим расположением. Хороший друг, поняв ваши чувства, постарается как-то смягчить ситуацию, не ранив вас. Но в некоторых случаях все происходит ровно наоборот. Человек просто начинает пользоваться ситуацией: он постоянно просит вас что-то сделать. А вы все бросаете и бежите помогать, думая, что он это оценит. Или же вы все чаще начинаете платить за него, ведь у него сейчас финансовые трудности, он как-нибудь потом отдаст. Если вы замечаете, что это происходит, пора задуматься: а зачем вам эти отношения? Стоит ли вашего внимания человек, который просто пользуется вами? Кажется, это ему пора выйти из вашей френдзоны. Только уже в другую дверь.