Уехал в Пермь и не вернулся: в Прикамье пропал 34-летний отец пятерых детей

5 апреля в Прикамье пропал 34-летний отец пятерых детей Алексей Чуркин. Мужчина вышел из дома в поселке Уральский, чтобы проводить друзей на автобус до Перми, и не вернулся. Позднее выяснилось, что он доехал до Перми, и провел ночь у дяди в Индустриальном районе. Куда Алексей отправился после этого, неизвестно, никакой весточки от него семья не получала почти месяц.

— Алексей взял у дяди сто рублей на дорогу и сказал, что поедет на трамвае в Мотовилиху, в район площади 1905 года. После этого никто о нем ничего не слышал, — рассказала корреспонденту 59.ru супруга Алексея Надежда. — Телефон муж с собой не взял, он лежит дома. В социальных сетях его не было с 5 апреля. Мы подали заявление в полицию, но пока найти Алексея не удалось. Я обзвонила всех знакомых, но никто ничего не знает.

Дома Алексея ждет не только супруга, но и дети, младшему ребенку всего год.

— Он оставил меня с пятью детьми. Без мужчины, конечно, трудно, — сообщила Надежда. — Мы все переживаем за папу и мужа, ждем домой. На работе, в похоронном бюро, тоже волнуются, спрашивают про Алексея. Он хороший, ответственный работник, они его ждут, держат для него место.

По словам Надежды, это не первый случай пропажи Алексея. Раньше он мог уезжать в дом бабушки, который расположен в Перми, но сейчас здание снесли.

В день пропажи 34-летний Алексей Чуркин был одет в синюю куртку, темно-серые штаны и темно-синие кроссовки. Рост мужчины 175 сантиметров, на теле есть татуировки. Если вы что-то знаете о месте нахождения Алексея, его супруга просит сообщить эту информацию по телефону 8-967-90-44-054 или позвонив в полицию по номеру 102.

Ранее в Перми нашли мужчину, пропавшего по пути на собеседование.