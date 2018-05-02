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Настасья Самбурска разыграла подписчиков
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Настасья Самбурска разыграла подписчиков 

Popcake.tv 39 минут назад
Фото: Popcake.tv
Снимок избитой Настасьи Самбурской вчера утром буквально взорвал. Но сейчас почти все подписчики новой ведущей «Ревизорро» уверены — это очередной розыгрыш Самбурской. И на это есть сразу несколько причин.
Во-первых, Настасья частенько разыгрывает фолловеров в соцсетях или просто с юмором подходит к своим публикациям. Например, девушка не раз намекала на несуществующие романы с различными известными мужчинами. А однажды Самбурская выложила фотографию с пляжа: на ней девушка лежит на животе с раздвинутыми ногами. «Ищешь мужа? Загорай так.», — подписала она и поставила хэштег #Самбучеллендж.
Во-вторых, реклама браслета под последним постом телеведущей в — довольно толстый намек на то, что все происходящее не более чем стеб. Многие из подписчиков Самбурской заметили эту (надо сказать, крайне бросающуюся в глаза) деталь, но нашлись и те, кто строчил комментарии в духе «Как можно рекламировать браслет в таком состоянии?» и был уверен, что все это Настасья делает от небольшого ума.
В-третьих, большинство поклонников, которые уже давно следят за творчеством Настасьи, уверены, что если бы девушку действительно избили, эта информация была бы поднесена совершенно под иным соусом. Поддерживаем: когда на твоем лице и теле столько синяков и подтеков, ты едва ли будешь думать о мести. Язвительный тон поста выдал Самбурскую с потрохами.
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