Кайли Дженнер и Трэвис Скотт отмечают день рождения трехмесячной дочери на Карибах (фото)

Кайли Дженнер, Трэвис Скотт и их трехмесячная дочь Сторми отправились в путешествие на Карибы, чтобы отметить день рождения малышки. Ее гордая мама не упустила возможность показать свое тело в купальнике спустя несколько месяцев после родов.

Кайли Дженнер и ее семья выбрали для отдыха острова Теркс и Кайкос, которые уже стали одним из любимых местов для отдыха семьи Кардашьян-Дженнер. Об этом стало известно из инстаграма звезды — она поделилась несколькими редкими фотографиями себя и своего возлюбленного на берегу океана и на яхте. Источник, приближенный к знаменитостям рассказал, что они отправились в путешествие, чтобы отметить 26-й день рождения Трэвиса и четвертый месяц жизни Сторми.

На фотографиях можно обратить внимание на то, что Кайли быстро вернулась в форму после родов. На всех фото она позирует в розовом купальнике и демонстрирует свои формы.

«Сегодня моей малышке исполняется 3 месяца» — написала Кайли в своем Инстаграме

Ранее Кайли устроила сюрприз своему бойфренду и арендовала парк аттракционов Six Flags, куда пригласила семью и друзей, чтобы отпраздновать день рождения Трэвиса. Кайли Дженнер и репер Трэвис Скотт начали встречаться в 2017 году, а 1 февраля этого года на свет появился их первенец — девочка Сторми.