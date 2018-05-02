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В Ленобласти спасают ослабленного лосёнка
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В Ленобласти спасают ослабленного лосёнка 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В Российский карантинный центр диких животных «Велес» попал маленький лосенок, оставшийся без мамы. Сотрудники предполагают, что она погибла во время схватки с хищниками, пришедшими на запах крови.
Животное обнаружили жители посёлка Будогощь в Киришском районе Ленинградской области и доставили в Центр. Сейчас лосенок, которого назвали Светозаром, находится под пристальным наблюдением работников «Велеса». Малыш родился всего два-три дня назад. Его вес не превышает 15 кг.
Светозара кормят молоком семь раз в сутки. «Велес» уже обратился к неравнодушным петербуржцам с просьбой помочь с покупкой козьего молока.
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