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«Подсолнух», «Волна», «Хамелеон»: в ЮВО рассказали, как будет выглядеть салют в Ростове 9 мая
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«Подсолнух», «Волна», «Хамелеон»: в ЮВО рассказали, как будет выглядеть салют в Ростове 9 мая 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростове 9 мая запустят традиционный праздничный фейерверк. Горожане смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, 2, 4») в семи цветовых гаммах (серебристый, красно-белый, зелено-красный, зелено-белый, голубой, синий, желтый).
— Всего будет 30 залпов с темпом в 30 секунд. Высота фейерверка — 250–300 метров, — рассказали в пресс-службе ЮВО.
Все салютные установки оснащены специальными программами, которые позволяет проектировать сценарий салюта, заранее узнать, как он будет выглядеть в небе. Сейчас в ЮВО готовят орудия для запуска фейерверков, составляют рисунок и подбирают цветовую гамму салютных залпов.
Кроме Ростова, такой же фейерверк в 30 залпов пройдет в Новочеркасске.
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