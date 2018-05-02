«Подсолнух», «Волна», «Хамелеон»: в ЮВО рассказали, как будет выглядеть салют в Ростове 9 мая

В Ростове 9 мая запустят традиционный праздничный фейерверк. Горожане смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, 2, 4») в семи цветовых гаммах (серебристый, красно-белый, зелено-красный, зелено-белый, голубой, синий, желтый).

— Всего будет 30 залпов с темпом в 30 секунд. Высота фейерверка — 250–300 метров, — рассказали в пресс-службе ЮВО.

Все салютные установки оснащены специальными программами, которые позволяет проектировать сценарий салюта, заранее узнать, как он будет выглядеть в небе. Сейчас в ЮВО готовят орудия для запуска фейерверков, составляют рисунок и подбирают цветовую гамму салютных залпов.

Кроме Ростова, такой же фейерверк в 30 залпов пройдет в Новочеркасске.