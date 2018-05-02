Салютные расчеты ЮВО в Волгограде проведут тренировку приуроченного ко Дню Победы салюта

Девятого мая, артиллеристы соединения ЮВО произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

В четверг, 3 мая, сводные артиллерийские расчеты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, проведут генеральную тренировку праздничного салюта. Он состоится 9 мая в Волгограде в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 -1945 годов. Об этом сообщил «Звезде» глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Артиллеристы соединения отработают порядок действий при выполнении выстрелов из 12-ти 76-мм легендарных дивизионных пушек ЗИС-3, — орудий времен Великой Отечественной войны, используемых для звукового сопровождения салютных установках 2А85, холостыми боеприпасами. Всего для обеспечения праздничного салюта будет привлечено около 50 военнослужащих.

Девятого мая, артиллеристы соединения ЮВО произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходуют при этом около 500 фейерверков различных типов и калибров.