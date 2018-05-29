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Через два дня лето, а в Тюмени плюс шесть. Что происходит и когда наступит жара?
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Через два дня лето, а в Тюмени плюс шесть. Что происходит и когда наступит жара? 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Весна в этом году выдалась холодной и пасмурной. Но тюменцы не теряют надежды и ждут настоящей жары. Каким будет начало июня, и куда делось тепло этой весной — нам рассказал эксперт. — Во-первых, в Тюменской области выдался холодный май из-за изменения траектории движения циклонов. Этой весной они смещаются южнее, чем обычно. Поэтому тюменский регион оказался в пространстве более холодных воздушных масс. Во-вторых, на холодную весну повлияло количество циклонов: их стало больше. За этот месяц на территории Тюменской области выпали уже две нормы осадков и понизилась температура воздуха на три градуса. Из-за увеличения количества циклонов в области стало больше облаков и осадков, что, ограничило приток солнечного света и тепла от него. Начало июня обещает быть холодным. Ждать отметки +20 и выше тюменцам стоит лишь после 5-6 июня, — рассказал корреспонденту 72.ru Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».
В ближайшие три дня в Тюмени будет всё также пасмурно, тоскливо и холодно. Среда, 30 мая, пройдёт без осадков, максимальная отметка +17 градусов. Ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Слабый ветер на протяжении суток будет достигать максимум 9 метров в секунду. На следующий день, 31 мая, тюменцам следует ждать небольшой дождь и даже грозу. Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +18 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Однако, предупреждают синоптики, в некоторых районах области порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В первый день лета в Тюмени ожидается умеренный небольшой дождик. В этот день возможна гроза. Максимальная отметка днём +17, а ночью — плюс 9.
Подробный прогноз на июнь, июль и август можно прочитать в предыдущем материале.
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Женский форум  Ещё 56 источников 
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