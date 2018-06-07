Дожди и сильный ветер надвигаются в Тюмень: МЧС рекомендует опасаться остановок и не стоять под деревьями

Сегодня, 7 июня, в Тюмени будет властвовать непогода — в городе днем возможны дожди, грозы, ветер с порывами от 16 до 21 метра в секунду. В МЧС предупреждают, что ухудшившаяся погода может привести к чрезвычайным ситуациям, аварийным отключениям и всплеску аварий на дорогах. Сильный ветер может стать причиной травмирования людей, повреждения крыш, рекламных щитов. Все это также может повлиять на работу связи и нарушить работу коммунальщиков.

Тюменцам рекомендуют по возможности не оставаться на улице в непогоду и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, остановок общественного транспорта, недостроенных зданий и металлических конструкций.

— Сильные порывы ветра лучше переждать в помещении. Если в непогоду люди окажутся на улице, то лучше укрыться в подземных переходах, магазинах, подъездах. Прятаться около стен домов не стоит — могут упасть обломки крыш или балконов, другие посторонние предметы, — рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личных машинах. Парковать транспорт лучше подальше от деревьев и рекламных щитов, поскольку они могут рухнуть от сильного порыва ветра.

Из-за урагана, настигшего город 20 мая, медицинская помощь понадобилсь 39 горожанам. Штормовой ветер повредил и линии электропередач — без света остались 32 населенных пункта. Из-за непогоды с крыш срывало шифер и вырывало кирпичи со стен, переворачивало рекламные щиты, лавки, спортивные трибуны.