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Дожди и сильный ветер надвигаются в Тюмень: МЧС рекомендует опасаться остановок и не стоять под деревьями
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Дожди и сильный ветер надвигаются в Тюмень: МЧС рекомендует опасаться остановок и не стоять под деревьями 

72.ru 20 минут назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 7 июня, в Тюмени будет властвовать непогода — в городе днем возможны дожди, грозы, ветер с порывами от 16 до 21 метра в секунду. В МЧС предупреждают, что ухудшившаяся погода может привести к чрезвычайным ситуациям, аварийным отключениям и всплеску аварий на дорогах. Сильный ветер может стать причиной травмирования людей, повреждения крыш, рекламных щитов. Все это также может повлиять на работу связи и нарушить работу коммунальщиков.
Тюменцам рекомендуют по возможности не оставаться на улице в непогоду и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, остановок общественного транспорта, недостроенных зданий и металлических конструкций.
— Сильные порывы ветра лучше переждать в помещении. Если в непогоду люди окажутся на улице, то лучше укрыться в подземных переходах, магазинах, подъездах. Прятаться около стен домов не стоит — могут упасть обломки крыш или балконов, другие посторонние предметы, — рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личных машинах. Парковать транспорт лучше подальше от деревьев и рекламных щитов, поскольку они могут рухнуть от сильного порыва ветра.
Из-за урагана, настигшего город 20 мая, медицинская помощь понадобилсь 39 горожанам. Штормовой ветер повредил и линии электропередач — без света остались 32 населенных пункта. Из-за непогоды с крыш срывало шифер и вырывало кирпичи со стен, переворачивало рекламные щиты, лавки, спортивные трибуны.
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