Ещё
Дожди, похолодание и ветер до 20 метров в секунду: какую погоду сулят синоптики в Тюмени на выходных
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дожди, похолодание и ветер до 20 метров в секунду: какую погоду сулят синоптики в Тюмени на выходных 

72.ru 24 минуты назад
Фото: 72.ru
В эту пятницу, 25 мая, в Тюмени вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков, в городе сегодня похолодает и будет идти дождь. А к вечеру может подняться еще и сильный ветер.
Разрушительный ветер
— В Тюмени сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный с переходом на северо-восточный, 7 — 12 м/с, ночью возможны порывы до 20 м/с, температура ночью +6…+8, днем +10…+12, — сообщается в Едином центре оперативного реагирования города.
Вчера в областной столице тоже бушевала непогода: во время грозы одна из молний ударила в подстанцию, из-за чего потом без электричества остались сотни домов, а сильный ветер и вовсе сносил все на своем пути. Так, например, одному из автомобилистов чудом удалось избежать травм, когда в его машину отбросило автобусную остановку. Металлическая конструкция от порыва ветра приземлилась прямо на лобовое стекло.
Погода на выходные
В эти выходные погода не особо порадует тюменцев. Специалисты прогнозируют на протяжении двух дней в областной столице дожди и похолодание аж до минусовых значений. Зато от разрушительного ветра жителям города можно будет отдохнуть.
В субботу днем в Тюмени будет идти дождь, воздух прогреется максимум до +8 градусов, а вот ночью в городе ожидается похолодание до -1 градуса. В воскресенье должно быть теплее: днем в областной столице шкала термометра достигнет +16 градусов, а к вечеру опустится до +9, — сообщают синоптики.
Чем можно заняться в дождливые выходные — смотрите в нашей афише. Скучать, сидя дома, не придется точно!
72.ru: последние новости
Впадает в спячку на балконе, боится высоты и любит арбузы: тюменец рассказал, как у него появилась енотовидная собака Соня В тюменском зоопарке обезьянка Меркель родила своему Обаме первенца Бизнес в декрете: история тюменки, которая делает «вечный» макияж и сводит неудачные татуировки
Женский форум  Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться95
Как уродует пластическая хирургия2
Почему вы едите банан неправильно23
Интимный дневник пары за 30 дней1
Ранняя седина: что делать и в чем причина?
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение