Дожди, похолодание и ветер до 20 метров в секунду: какую погоду сулят синоптики в Тюмени на выходных

В эту пятницу, 25 мая, в Тюмени вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков, в городе сегодня похолодает и будет идти дождь. А к вечеру может подняться еще и сильный ветер.

Разрушительный ветер

— В Тюмени сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный с переходом на северо-восточный, 7 — 12 м/с, ночью возможны порывы до 20 м/с, температура ночью +6…+8, днем +10…+12, — сообщается в Едином центре оперативного реагирования города.

Вчера в областной столице тоже бушевала непогода: во время грозы одна из молний ударила в подстанцию, из-за чего потом без электричества остались сотни домов, а сильный ветер и вовсе сносил все на своем пути. Так, например, одному из автомобилистов чудом удалось избежать травм, когда в его машину отбросило автобусную остановку. Металлическая конструкция от порыва ветра приземлилась прямо на лобовое стекло.

Погода на выходные

В эти выходные погода не особо порадует тюменцев. Специалисты прогнозируют на протяжении двух дней в областной столице дожди и похолодание аж до минусовых значений. Зато от разрушительного ветра жителям города можно будет отдохнуть.

В субботу днем в Тюмени будет идти дождь, воздух прогреется максимум до +8 градусов, а вот ночью в городе ожидается похолодание до -1 градуса. В воскресенье должно быть теплее: днем в областной столице шкала термометра достигнет +16 градусов, а к вечеру опустится до +9, — сообщают синоптики.

Чем можно заняться в дождливые выходные — смотрите в нашей афише. Скучать, сидя дома, не придется точно!