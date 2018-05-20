Гроза, разрушающий ветер и дождь: тюменские синоптики поделились прогнозами погоду на неделю

По прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в Тюмени вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия. На юге области обещают проливные дожди, грозу и ветер 16-21 метров в секунду. Последний раз при такой же погоде в городе срывало рекламные щиты, металлические листы с крыши и ломало деревья. Поэтому жителям областной столицы рекомендуется в этот понедельник быть крайне аккуратными. Хмурая погода и осадки, по мнению специалистов, будут почти всю неделю за исключением среды.

— В понедельник температура воздуха в Тюмени достигнет максимум 18 градусов. Ожидается дождь, гроза и сильный ветер. Во вторник, 22 мая, потеплеет до 21 градуса, но дожди отступать, кажется, и не думают. А вот в среду погода немного наладится: воздух прогреется до 22 градусов, будет светить солнце, осадки не ожидаются. Зато небольшой дождь пройдет на следующий день, 24 мая. Шкала термометра же покажет плюс 25 градусов тепла. Далее до конца недели в Тюмени тоже ожидаются дожди, — сообщают синоптики гидрометцентра.

Май в этом году не перестает удивлять. Мало того, что он уже «перевыполнил» свою норму по осадкам, так и радовать горожан теплом, по всей видимости, не торопится. Почему так происходит — рассказал 72.ru Виталий Хорошавин, директор института наук о Земле Тюменского государственного университета. По его мнению, виной всему глобальное потепление. Как именно это повлияло на Тюменскую область — смотрите в предыдущем материале.