Хмуро, но тепло: синоптики рассказали о погоде в Тюмени во время длинных выходных

Тюменские синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям областной столицы во время длительных выходных — 10, 11 и 12 июня. По их прогнозам, некоторое время горожанам все-таки придется быть готовым к внезапному дождю. Но в целом обещают хоть и хмурую, но все же теплую погоду.

— В это воскресенье в Тюмени ожидаются осадки в виде небольшого дождя. Днем температура воздуха будет достигать всего 14 градусов тепла. Ночью же — максимум восемь. В понедельник и вторник погода будет примерно одинаковая: дневная температура воздуха +18+20 градусов. Без осадков, облачно и с прояснениями, — сообщили синоптики.

А вот соседнему региону повезло значительно меньше. Специалисты гидрометцентра обещают на выходных в Свердловской области сильные дожди.

Чем заняться в эти выходные в Тюмени — смотрите в нашей афише.