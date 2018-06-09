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Хмуро, но тепло: синоптики рассказали о погоде в Тюмени во время длинных выходных
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Хмуро, но тепло: синоптики рассказали о погоде в Тюмени во время длинных выходных 

72.ru 28 минут назад
Фото: 72.ru
Тюменские синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям областной столицы во время длительных выходных — 10, 11 и 12 июня. По их прогнозам, некоторое время горожанам все-таки придется быть готовым к внезапному дождю. Но в целом обещают хоть и хмурую, но все же теплую погоду.
— В это воскресенье в Тюмени ожидаются осадки в виде небольшого дождя. Днем температура воздуха будет достигать всего 14 градусов тепла. Ночью же — максимум восемь. В понедельник и вторник погода будет примерно одинаковая: дневная температура воздуха +18+20 градусов. Без осадков, облачно и с прояснениями, — сообщили синоптики.
А вот соседнему региону повезло значительно меньше. Специалисты гидрометцентра обещают на выходных в Свердловской области сильные дожди.
Чем заняться в эти выходные в Тюмени — смотрите в нашей афише.
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