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Лето отменяется: тюменцев ждет прохладная неделя с дождями и грозами
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Лето отменяется: тюменцев ждет прохладная неделя с дождями и грозами 

72.ru 49 минут назад
Фото: 72.ru
Сегодня с утра, 27 мая, тюменцев радует солнце, а на следующей неделе, по прогнозу синоптиков, оно будет выглядывать из-за туч очень редко. Жителям областного центра обещают пасмурную и прохладную погоду. С понедельника по воскресенье будут идти дожди, а в среду и четверг ожидаются грозы.
— Максимальная температура воздуха в дневные часы составит от 14 до 17 градусов тепла, а ночью в четверг столбики термометров едва не достигнут нуля, — прогнозируютют синоптики.
Самым теплым днем на следующей неделе может оказаться понедельник. Синоптики обещают облачную погоду с дождем и 14 градусов тепла. Во вторник станет немного прохладнее — 10 градусов тепла, переменная облачность и небольшой дождь. В среду и в четверг температура воздуха не изменится, но тюменцам в эти дни обещают не только дожди, но и грозы.
В пятницу, 1 июня, в Тюмени будет всего +11. Международный день защиты детей синоптики в этом году обещают пасмурным и с осадками. Не наступит настоящее лето и в воскресенье. 2 июня в Тюмени ожидается переменная облачность, небольшой дождь и всего +10.
Жару тюменцам в этом году обещают только в июле. Долгосрочный прогноз на все лето читайте в материале 72.ru.
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