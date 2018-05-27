Лето отменяется: тюменцев ждет прохладная неделя с дождями и грозами

Сегодня с утра, 27 мая, тюменцев радует солнце, а на следующей неделе, по прогнозу синоптиков, оно будет выглядывать из-за туч очень редко. Жителям областного центра обещают пасмурную и прохладную погоду. С понедельника по воскресенье будут идти дожди, а в среду и четверг ожидаются грозы.

— Максимальная температура воздуха в дневные часы составит от 14 до 17 градусов тепла, а ночью в четверг столбики термометров едва не достигнут нуля, — прогнозируютют синоптики.

Самым теплым днем на следующей неделе может оказаться понедельник. Синоптики обещают облачную погоду с дождем и 14 градусов тепла. Во вторник станет немного прохладнее — 10 градусов тепла, переменная облачность и небольшой дождь. В среду и в четверг температура воздуха не изменится, но тюменцам в эти дни обещают не только дожди, но и грозы.

В пятницу, 1 июня, в Тюмени будет всего +11. Международный день защиты детей синоптики в этом году обещают пасмурным и с осадками. Не наступит настоящее лето и в воскресенье. 2 июня в Тюмени ожидается переменная облачность, небольшой дождь и всего +10.

Жару тюменцам в этом году обещают только в июле. Долгосрочный прогноз на все лето читайте в материале 72.ru.