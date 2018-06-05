На Тюмень снова идет непогода: синоптики предупреждают о сильном ветре, грозе и 30-градусной жаре

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Тюмени 6 и 7 июня. По прогнозам синоптиков, в среду и четверг может подняться сильный ветер, который будет сопровождаться грозой. При этом воздух в эти дни прогреется почти до 30-градусной жары.

— В среду, 6 июня, ожидается переменная облачность, днем возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура днем составит 27-29 градусов выше нуля. А вот 7 июня ночью и днем будет идти небольшой дождь, возможна гроза, днем порывы ветра также могут достигать 18 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов, — сообщили в МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени».

За последний месяц в столице региона несколько раз объявляли штормовые предупреждения. В Тюмени, как и прогнозировали специалисты, бушевал разрушительный ветер, который оставил без крыш несколько жилых домов и зданий, а также обесточил несколько населенных пунктов в окрестностях города. Как это было — смотрите в нашей трансляции.