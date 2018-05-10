Небо затянут тучи: прогноз погоды в Тюмени на уикэнд

В Тюмени ближайший уикэнд обещает быть пасмурным, но не дождливым. В пятницу, 11 мая, облака затянут небо на весь день. Воздух прогреется утром до 5 градусов тепла, днем — до 10 градусов. Ночью похолодает до 6 градусов. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью до 4 метров в секунду.

— В субботу, 12 мая, целый день будет пасмурно, днем температура воздух составит 6 градусов, скорость ветра будет достигать 7 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся ниже ноля — до минус 1 градуса, — рассказали синоптики.

В воскресенье, 13 мая, горожан порадует солнышко. По прогнозам метеорологов в этот день будет облачно с прояснениями. Днем будет тепло — до 12 градусов, а ночью похолодает до 5 градусов.