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Ножки парада: любуемся красавицами в форме, которые маршировали по центральным улицам Тюмени
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Ножки парада: любуемся красавицами в форме, которые маршировали по центральным улицам Тюмени 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Традиционно в параде Победы участвуют прекрасные женщины и девушки, облачённые в нарядную служебную форму: это полицейские, медики, сотрудницы налоговой службы и МЧС. В колонне они шагают каждый год, а перед этим тренируются наравне с мужчинами. Предлагаем полюбоваться красивыми ножками и очаровательными улыбками горожанок, а сразу после — заглянуть в нашу онлайн-трансляцию, в которой мы с самого утра и до поздней ночи рассказываем и показываем вам, как Тюмень отмечает 9 Мая.
Милые школьницы для торжественного шествия выбрали обувь без каблука. И облачились в школьные фартуки, пошитые по советскому образцу
Мимо громких и барабанщиц пройти не вышло. Поэтому у нас есть пара кадров с этими красотками. Смотрите и восхищайтесь!
С гордостью шагают юные тюменки по центральным улицам города. И очень-очень волнуются, ведь на них смотрят тысячи людей
А вот такие у них ботиночки. Натёртые до блеска: так положено участникам парада
Ярким украшением колонны стали эти девушки в ярких национальных костюмах. Хороши ведь, а?
Вот вам ещё один кадр с шествия «Бессмертного полка». Цветы длинноволосая брюнетка несёт, бережно прижав к себе. Как думаете, вручила ли она кому-то эти гвоздики?
Предлагаем попробовать отыскать на фото кого-нибудь без георгиевской ленточки на лацкане пальто или куртки. Получилось?
И снова в кадр попали очаровательные сотрудницы полиции. Идут изящно, выпрямив спину и гордо смотря перед собой.
Никаких вам летящих по ветру локонов: у всех волосы убраны в пучок, чтобы причёска выглядела лаконично и опрятно
Показываем туфельки этих барышень поближе. Да и ножки у них тоже хороши, согласны?
Улыбчивая тюменка, которая встала сегодня рано-рано, чтобы попасть на торжественный парад Победы.
Такой лучезарной девушке очень сложно не улыбнуться в ответ
Предлагаем отгадать, какое ведомство представляют эти слаженно марширующие дамы.
Это сотрудницы областного департамента здравоохранения, одетые совсем как медсёстры в годы войны
Ради красоты женщины готовы подолгу модничать в обуви на высоком каблуке. Посмотрите, как изящно шагают.
Впрочем, некоторые сделали ставку на удобную обувь на плоской подошве. Единая у всех лишь парадная форма
Кстати, а вот и обладательницы этих стройных ножек — сотрудницы местной налоговой службы
Этот фотоснимок похож на кадр из военного фильма. Правда не все «актёры» успели переодеться в костюмы тех лет. Или отдыхают перед новыми дублями.
С праздником, дорогие читатели! С Днём Победы!
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