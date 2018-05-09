Ножки парада: любуемся красавицами в форме, которые маршировали по центральным улицам Тюмени

Традиционно в параде Победы участвуют прекрасные женщины и девушки, облачённые в нарядную служебную форму: это полицейские, медики, сотрудницы налоговой службы МЧС . В колонне они шагают каждый год, а перед этим тренируются наравне с мужчинами. Предлагаем полюбоваться красивыми ножками и очаровательными улыбками горожанок, а сразу после — заглянуть в нашу онлайн-трансляцию, в которой мы с самого утра и до поздней ночи рассказываем и показываем вам, как Тюмень отмечает 9 Мая.

Милые школьницы для торжественного шествия выбрали обувь без каблука. И облачились в школьные фартуки, пошитые по советскому образцу

Мимо громких и барабанщиц пройти не вышло. Поэтому у нас есть пара кадров с этими красотками. Смотрите и восхищайтесь!

С гордостью шагают юные тюменки по центральным улицам города. И очень-очень волнуются, ведь на них смотрят тысячи людей

А вот такие у них ботиночки. Натёртые до блеска: так положено участникам парада

Ярким украшением колонны стали эти девушки в ярких национальных костюмах. Хороши ведь, а?

Вот вам ещё один кадр с шествия «Бессмертного полка». Цветы длинноволосая брюнетка несёт, бережно прижав к себе. Как думаете, вручила ли она кому-то эти гвоздики?

Предлагаем попробовать отыскать на фото кого-нибудь без георгиевской ленточки на лацкане пальто или куртки. Получилось?

И снова в кадр попали очаровательные сотрудницы полиции. Идут изящно, выпрямив спину и гордо смотря перед собой.

Никаких вам летящих по ветру локонов: у всех волосы убраны в пучок, чтобы причёска выглядела лаконично и опрятно

Показываем туфельки этих барышень поближе. Да и ножки у них тоже хороши, согласны?

Улыбчивая тюменка, которая встала сегодня рано-рано, чтобы попасть на торжественный парад Победы.

Такой лучезарной девушке очень сложно не улыбнуться в ответ

Предлагаем отгадать, какое ведомство представляют эти слаженно марширующие дамы.

Это сотрудницы областного департамента здравоохранения, одетые совсем как медсёстры в годы войны

Ради красоты женщины готовы подолгу модничать в обуви на высоком каблуке. Посмотрите, как изящно шагают.

Впрочем, некоторые сделали ставку на удобную обувь на плоской подошве. Единая у всех лишь парадная форма

Кстати, а вот и обладательницы этих стройных ножек — сотрудницы местной налоговой службы

Этот фотоснимок похож на кадр из военного фильма. Правда не все «актёры» успели переодеться в костюмы тех лет. Или отдыхают перед новыми дублями.

С праздником, дорогие читатели! С Днём Победы!