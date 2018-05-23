Порывы ветра до 23 метров в секунду: на Тюмень надвигается гроза

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Тюмени 24 мая. В городе усилится ветер и будет гроза.

— Днем 24 мая будет идти дождь, возможна гроза, — рассказали в Едином центре оперативного реагирования Тюмени. — Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 метров в секунду, возможны порывы до 23 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов.

В связи с надвигающейся непогодой МЧС разослало горожанам предупреждение. По их информации неблагоприятные явления могут наблюдаться в городе уже сегодня, 23 мая. Аналогичные сообщения жители рассылают почти ежедневно, начиная с 20 мая.

От непогоды в минувшие выходные в городе пострадали люди — медики зафиксировали 39 обращений. Сильный ветер устроил в Тюмени кавардак в воскресенье, 20 мая. Он отрывал крыши, сносил рекламные билборды, валил деревья и разрушал стены. Горожане непогоду не ждали — оповещения об усилении ветра МЧС жители начали получать уже после урагана. Городские службы еще устраняют последствия непогоды.