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Рано радовались: сильный ветер в Тюмени продержится еще сутки
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Рано радовались: сильный ветер в Тюмени продержится еще сутки 

72.ru 33 минуты назад
Фото: 72.ru
Синоптики предупреждают тюменцев, что плохая погода и сильный ветер могут задержаться в городе еще на один день — до 8 июня. По их прогнозам, завтра в областной столице ожидаются осадки и небольшое похолодание.
— В пятницу, 8 июня, будет облачно с прояснением, ночью ожидаются дождь и гроза. А вот днем возможен небольшой дождь, ветер западный, северо-западный, 8–13 метров в секунду, ночью порывы до 20 метров в секунду. Температура ночью +8… +10 градусов, днем +16… +18 градусов, — сообщают в МКУ «Единый центр оперативного реагирования».
До этого специалисты предупреждали об ухудшении погоды 7 июня с сохранением в ночное время. Так, по их информации, в Тюмени должен подняться ветер аж до 27 метров в секунду. По этому поводу даже МЧС разослали СМС-сообщения горожанам с призывом быть осторожными и придерживаться правил безопасности. К примеру, в министерстве попросили отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим. А экстренных случаях звонить по единому телефону: «112» или на горячую линию МЧС по Тюменской области: 8 (3452) 590-290.
Прошлый раз, когда в Тюмени было объявлено штормовое предупреждение, пострадали почти 40 человек. А устранением последствий после урагана службы занимались около недели.
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Женский форум  Ещё 69 источников 
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