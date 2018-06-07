Рано радовались: сильный ветер в Тюмени продержится еще сутки

Синоптики предупреждают тюменцев, что плохая погода и сильный ветер могут задержаться в городе еще на один день — до 8 июня. По их прогнозам, завтра в областной столице ожидаются осадки и небольшое похолодание.

— В пятницу, 8 июня, будет облачно с прояснением, ночью ожидаются дождь и гроза. А вот днем возможен небольшой дождь, ветер западный, северо-западный, 8–13 метров в секунду, ночью порывы до 20 метров в секунду. Температура ночью +8… +10 градусов, днем +16… +18 градусов, — сообщают в МКУ «Единый центр оперативного реагирования».

До этого специалисты предупреждали об ухудшении погоды 7 июня с сохранением в ночное время. Так, по их информации, в Тюмени должен подняться ветер аж до 27 метров в секунду. По этому поводу даже МЧС разослали СМС-сообщения горожанам с призывом быть осторожными и придерживаться правил безопасности. К примеру, в министерстве попросили отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим. А экстренных случаях звонить по единому телефону: «112» или на горячую линию МЧС по Тюменской области: 8 (3452) 590-290.

Прошлый раз, когда в Тюмени было объявлено штормовое предупреждение, пострадали почти 40 человек. А устранением последствий после урагана службы занимались около недели.