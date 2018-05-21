Сильный ветер может вернуться в Тюмень

Погода в Тюмени, по прогнозам синоптиков, начнет портиться уже сегодня, 21 мая, после восьми часов вечера. На этот раз ветер будет слабее и не приведет к столь серьезным последствиям, как в воскресенье.

— С 20:00 до этого же времени 22 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, ветер до 10 метров в секунду. Днем нас ждет умеренный дождь, ветер до 13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 22 метров в секунду, — сообщили в тюменском ЦГМС, филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Накануне днем, 20 мая, в Тюмени был настолько сильный ветер, что некоторые дома остались без крыш. Помимо этого в городе падали автобусные остановки, металлические конструкции и деревья. Среди пострадавших были и люди. За помощью в больницу обратились 39 человек. Специалисты центра «Фобос» объяснили, почему в городе разбушевалась погода.

— Причиной резкого усиления ветра стало прохождение холодного активного атмосферного фронта. Контраст температуры воздуха в зоне фронта составляет около 12 градусов. При обострении фронта в послеполуденное время создаются условия для развития кучево-дождевых облаков и связанных с ними шквалистых усилений ветра. В Тюмени метеостанция в 17 часов по местному времени зафиксировала кучево-дождевые облака, ливневой дождь и порывы ветра до 27 м/с, — прокомментировали синоптики.

Какой погода будет в остальные дни — смотрите в нашем прогнозе.