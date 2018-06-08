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Синоптики предупреждают тюменцев о заморозках
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Синоптики предупреждают тюменцев о заморозках 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени МЧС предупреждает жителей области о заморозках 9 июня. Ведомство ссылается на специалистов из гидрометцентра «Обь-Иртышское УГМС». По их сведениям, ночью на юге Тюменской области температура воздуха опустится до минусовых значений.
— По нашим данным, 9 июня в ночные часы местами ожидаются заморозки -3°-0 градусов. Прогнозируется возникновение повреждения (гибель) посевов в овощеводческих хозяйствах, — сообщается на сайте МЧС.
Ведомство уже разослало СМС-сообщения тюменцам с этими прогнозами и номером телефона для экстренной помощи.
До этого жители областной столицы получали уведомления о неблагоприятных погодных условиях 7 и 8 июня. В эти дни в городе поднимался сильный ветер. К счастью, на этот раз обошлось без серьезных последствий.
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