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Тюменцев ждёт пасмурная рабочая неделя: прогноз погоды на каждый день
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Тюменцев ждёт пасмурная рабочая неделя: прогноз погоды на каждый день 

72.ru 39 минут назад
Фото: 72.ru
Грядущая трудовая неделя в Тюмени, обещают синоптики, будет пасмурной и хмурой. Понедельник, 14 мая, начнётся с небольшого дождя и ветра. Днём будет облачно с прояснениями, максимальная отметка воздуха +14 градусов.
Во вторник, 15 мая, похолодает на два градуса: будет +12. Днем тюменцам стоит ждать небольшого дождя. После обеда в городе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В среду будет пасмурно, плюс 10, но уже без осадков.
В четверг, 17 мая, потеплеет до +12 градусов. Днем синоптики дождя не обещают. В городе будет серо и хмуро, но временами будет ненадолго выглядывать солнце. В пятницу, 18 мая, практически весь день будет лить дождь. Средняя температура воздуха плюс 11-12 градусов. Солнце в четверг тюменцы почти не увидят — небо на весь день затянут облака.
— 19 и 20 мая в Тюмени будут идти дожди. Средняя отметка на термометре в эти дни — плюс 8 градусов. Слабый восточный ветер будет дуть со скоростью до трёх метров в секунду, — рассказали специалисты.
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Женский форум  Ещё 21 источник 
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