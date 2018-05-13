Тюменцев ждёт пасмурная рабочая неделя: прогноз погоды на каждый день

Грядущая трудовая неделя в Тюмени, обещают синоптики, будет пасмурной и хмурой. Понедельник, 14 мая, начнётся с небольшого дождя и ветра. Днём будет облачно с прояснениями, максимальная отметка воздуха +14 градусов.

Во вторник, 15 мая, похолодает на два градуса: будет +12. Днем тюменцам стоит ждать небольшого дождя. После обеда в городе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В среду будет пасмурно, плюс 10, но уже без осадков.

В четверг, 17 мая, потеплеет до +12 градусов. Днем синоптики дождя не обещают. В городе будет серо и хмуро, но временами будет ненадолго выглядывать солнце. В пятницу, 18 мая, практически весь день будет лить дождь. Средняя температура воздуха плюс 11-12 градусов. Солнце в четверг тюменцы почти не увидят — небо на весь день затянут облака.

— 19 и 20 мая в Тюмени будут идти дожди. Средняя отметка на термометре в эти дни — плюс 8 градусов. Слабый восточный ветер будет дуть со скоростью до трёх метров в секунду, — рассказали специалисты.